Житель Беларуси, планировавший сбыть в ХМАО более 2,5 кг наркотиков, проведет 9 лет в колонии

Нефтеюганский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор жителю Беларуси, планировавшему сбыть в Нефтеюганске более 2,5 кг наркотиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг.

По данным ведомства, подсудимый в ноябре 2017 года приехал в Нефтеюганск для распространения наркотиков через тайники-"закладки", однако его деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято более 2,5 кг наркотиков.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и приговорен к 9 годам колонии строгого режима.