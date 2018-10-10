ПАСЕ с подачи Литвы призывает Минск не выдавать лицензию БелАЭС

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала регулятора атомной энергетики Беларуси не выдавать лицензию строящейся рядом с Литвой Белорусской АЭС (БелАЭС), пока не будут реализованы рекомендации стресс-тестов и не будет усилена сейсмическая устойчивость станции.

В четверг ПАСЕ на заседании в Страсбурге проголосовала за такую резолюцию, сообщает агентство BNS со ссылкой на участвовавшего в заседании ПАСЕ председателя комиссии по вопросам энергетики сейма Литвы Виргилиюса Подяриса.

"Принята с нашими предложениями в оригинальном тексте, с сильным заявлением о том, что пока не выполнены международные требования, нельзя выдавать лицензию. Это для нас важнее всего", - сказал В.Подярис.

По его словам, во время голосования 99 делегатов были "за", 18 - "против", а восемь воздержались.

В документе также содержится призыв обеспечить защиту от катастрофы тяжелого транспортного самолета, совершенствовать меры информирования общественности соседних стран об инцидентах, подписать с Литвой и другими соседними странами соглашения об управлении на случай экстремальных ситуаций.

В. Подярис накануне заявлял BNS, что резолюция, хоть и не обязывает Беларусь , все же является важным инструментом давления на Минск.

Литва обвиняет Беларусь в том, что АЭС, которая будет всего в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы, строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси.

Минск эти обвинения отметает.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Беларусь надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект реализует российская государственная корпорация "Росатом".