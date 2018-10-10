В Гомельской области в ДТП попали два мотоциклиста. Оба в больнице

Сразу два водителя мотоциклов пострадали в минувшие сутки на дорогах Гомельщины. Подробности сообщили в ГАИ.





Первое ДТП произошло в 7.30 в Речицком районе недалеко от деревни Молчаны. 27-летний водитель мопеда из-за внезапно выбежавшей на дорогу собаки не справился с управлением и упал. Он в больнице.

Через полчаса помощь понадобилась уже мотоциклисту в Буда-Кошелевском районе. На трассе Буда-Кошелево — Уваровичи — Калинино 59-летний водитель Toyota RAV4 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Hors Z150 под управлением 23-летнего водителя. Молодой человек тоже в больнице.