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Айтишники и работяги с завода. Любительские команды, покорившие профессиональный футбол

11.10.2018 14:41 — Разное | Tut.by  
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Английский футбольный клуб «Шеффилд» считается самым старым клубом в мире. С 1857 года он так и не выбился в АПЛ, но это не мешает резидентам 8 дивизиона радовать своих болельщиков. SPORT.TUT.BY и «Академия Интер ФШМ Минск» рассказывают о командах, которым удалось из любительских лиг выбиться в топ-соревнования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вольфсбург»

С первого дня своего существования футбольный клуб «Вольфсбург» связан с известным немецким автоконцерном «Фольксваген». В 1938 году всех рабочих завода начали селить в молодом городе Вольфсбург. Верхушка «Фольксвагена» на месте организовала штаб-квартиру, как это было угодно немецкому правительству. В новоиспеченном промышленнике закипела жизнь, в том числе и спортивная.

Во время второй мировой войны местные рабочие, которым посчастливилось не попасть на фронт, в свободное время пинали мяч под флагом спортивного сообщества «Вольфсбург». Со временем набралось несколько команд от разных заводов, и боссы концерна начали устраивать турниры. Механики и слесари рубились друг против друга, а самых лучших футболистов собирали в одну команду. Первым футбольным клубом, ассоциирующимся с автозаводом, был BSG Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagen, два сезона игравший в саксонских любительских лигах. В то же время Германия разрушалась союзными войсками, поэтому амбициозный проект пришлось свернуть. Городу Вольфсбургу крепко досталось. В послевоенной разрухе мало кто думал о футболе, однако небольшой группе энтузиастов не сиделось на месте. 12 сентября 1945 года BSG Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagen вернулся на городские пустыри под названием ФК «Вольфсбург».


Фото: Wolsburg

Не от хорошей жизни клуб получил одно из своих прозвищ – «зелено-белые». В те годы людям катастрофически не хватало товаров. Особенно в дефиците были ткани и обувь, поэтому в народе практиковали обмен. В поисках средств для пошива футбольной формы, один из руководителей клуба находит десяток зеленых трикотажных полотен для маек. Шорты шили жены футболистов из белой ткани, которую пожертвовали неравнодушные люди. С инвентарем было сложнее. В послевоенном Вольфсбурге еще не было газет, поэтому один из членов клуба проехался по городу на машине с громкоговорителем и попросил местных жителей помочь команде. Свои первые бутсы и мячи футболисты выменивали за сигареты, алкоголь и сахарную свеклу.

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В декабре 1945 года у «зелено-белых» очередной кризис – клуб покинули почти все футболисты. Единственным игроком, оставшимся в команде, был Йозеф Мейер. Вместе с Вилли Хилбертом они набирали новых людей в заводскую команду. Уже спустя год, в 1946, обновленный «Вольфсбург» сыграл с шахтерами из «Шальке 04». Клуб матерел в зарубах с любителями, заслужив прозвище «волки». Несмотря на любительский статус, «зелено-белым» посчастливилось сыграть против «Гамбурга», команды куда более сильной и мастеровитой. 31 октября 1954 года «Вольфсбург» на глазах 15 тысяч людей добыл историческую викторию. Тогда о клубе при «Фольксвагене» узнала вся страна. Однако вплоть до 90-х годов двадцатого века команда играла против заводчан и работников конных патрулей в региональных лигах.


Фото: Wolsburg

В девяностые команда начинает путь в профессиональный футбол со второй Бундеслиги. Команда вышла в финал Кубка Германии в 1995 году, где проиграла менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:3. В сезоне 1996/1997 «волки» получают серебряные медали второй Бундеслиги и поднимаются в сильнейший немецкий дивизион. Вопреки прогнозам клуб становится середняком с прицелом на еврокубковую зону. В 1999 «автозаводцы» стартуют в отборе Кубка УЕФА, где в третьем круге дважды уступили «Атлетико».

В 2002 году завод «Фольксваген» открывает для клуба одноименную арену на 30 тысяч зрителей. В новом столетии немцы четырежды участвовали в Кубке Интертото, добравшись до финала в 2003 году. Впрочем, итальянскую «Перуджу» «волки» не перекусили. В 2007 году в команду приходит бывший тренер мюнхенской «Баварии» Феликс Магат. В первом же сезоне его подопечные занимают пятое место. С тех пор на «Вольфсбург» перестают смотреть свысока и в обойму добавляются первоклассные футболисты. В сезоне 2008/2009 «зелено-белые» впервые в своей истории выигрывают Бундеслигу.

Несмотря на головокружительный успех и статус одной из самых ярких команд Германии, клуб не забывает о своих корнях. С ноября 2007 года 100 процентов акций клуба принадлежит «Фольксвагену».

«Столица»

В 2013 году минская IT-компания «Софтклуб» начала развивать непрофильное спортивное направление с весьма призрачными шансами на окупаемость. В то время один из руководителей «Столицы» Андрей Медведев рассказывал, что в перспективе вариант заработать все-таки существует.

Впрочем, футбольная жизнь у айтишной компании зародилась еще раньше. В конце нулевых сотрудники «Софтклуба» регулярно выступали на различных спартакиадах, особенно преуспевая в мини-футболе. Сам по себе футзал не такой затратный вид спорта, как большой футбол. Плюс, в штате компании оказалось несколько толковых исполнителей любительского уровня. В корпоративных зарубах команда быстро завоевала авторитет. Рост напрашивался сам собой.


Фото: МФК "Столица"

Успешный чемпионат Минска и кубок города позволили прыгнуть еще выше. В сезоне 2012/2013 корпоративная дружина заявляется в Первую лигу по мини-футболу. Тогда же «Софтклуб» начал регистрацию названия «Столица» для своего футбольного детища. Процесс затянулся почти на год, только в 2013 году айтишники добились желаемого. В Первой лиге команда завоевала серебряные медали и право выхода в элиту отечественного зального футбола. Уже тогда закончилась чисто корпоративная жизнь команды. За полупрофессионалами подтянулись легионеры и сильные белорусские исполнители вроде Владимира Левуса и Александра Черника. При этом новички не просят деньги на трансферы извне, что необычно для белорусского мини-футбола. Большинство клубов Высшей лиги дотируются крупными одноименными предприятиями, как, например, «Витэн» и «Лидсельмаш».


Фото: МФК "Столица"

На профессиональной ниве команде-новичку сходу повезло. В сезоне 2013/2014 «Столица» взяла золото. Команда-сенсация обросла солидной по меркам «миника» фан-базой. Клуб вышел в Кубок УЕФА – аналог Лиги чемпионов в большом футболе. Начала развиваться клубная академия. К малышам приглашали именитых исполнителей. «Столичники» сполна оправдали связь с IT-индустрией, разработав специальное клубное приложение. К тому же, на данный момент они выступают в форме, на которой изображен двоичный код.

«Уфа»

К провинциальному футболу в России всегда было двоякое отношение, ведь большинство команд существуют за счет регионального бюджета, показывая не самые внушительные результаты. В столице Республики Башкортостан расклад был иной: более-менее футбольного движения в регионе не наблюдалось. Уфа был единственным российским городом-миллионником без профессионального футбольного клуба.


Фото: Виталий Двоеглазов

В 2009 году местные активисты устали от бездействия местных властей, предпочитающих хоккей, и заручились поддержкой Салавата Гайсина. Бизнесмен руководил крупным предприятием «Башинформсвязь», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний. Создавать команду с нуля – дело непростое, поэтому решили подобрать несколько любительских команд и соединить. В далекой от футбола Уфе нашлось две команды из ЛФЛ – любительской футбольной лиги, которая разделена по зонам. «Динамо РБ» и «Таксист» рубились 8 на 8 в зоне «Урал и Западная Сибирь».

Водители такси и парни, бросившие футбол, составили костяк нового клуба «Башинформсвязь-Динамо». К слову, дебютантам повезло проскочить дрязги минорного футбола из-за того, что в своем последнем сезоне «Таксист» выиграл Кубок Урала и Западной Сибири, получив путевку в ПФЛ. Несмотря на статус профессионального турнира, городские власти очень скупо поддерживали футболистов. Многим приходилось подрабатывать вне спорта.

В ПФЛ башкиры задержались на два сезона. В обоих команда выше 10 места не поднялась, а дальнейшую судьбу забуксовавшего коллектива решили чиновники. Летом 2010 года президент республики Рустэм Хамитов заявил, что региону все же нужна сильная футбольная команда с прицелом на ФНЛ. На роль главкома позвали экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Свой первый официальный матч «Уфа» сыграла в рамках кубка России против клуба «Сызрань-2003», уступив в серии пенальти. Предварительно тренер отчислил из состава 8 футболистов, начинавших еще в момент слияния «Таксиста» и «Динамо РБ». На замену пришли парни из бывшего клуба Канчельскиса «Торпедо-ЗИЛ». Дела пошли настолько плохо, что пришлось звать священника на старый стадион «Динамо».


Виктор Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году. Фото vk.com/ufafc

Нестабильного тренера уволили, а «Уфа» благодаря финансовым неурядицам в брянском «Динамо» поднялась в ФНЛ – второй по силе российский чемпионат. С Игорем Колывановым команда зажглась: шестое, а потом и четвертое место позволили выйти в стыковые матчи против «Томи». Форменный разгром на «Динамо» со счетом 5:1 подарил башкирам настоящую сказку.

В Премьер-лиге «горожане» играли от обороны, пополняя обойму дублерами топ-клубов. Андрей Лунев и Александр Зинченко были самыми заметными в сезоне 2015/2016. Тогда же башкирскую команду возглавлял Виктор Гончаренко, позже вернувшийся в ЦСКА. Сезон 2017/2018 дружина завершила сезон на шестом месте, что стало лучшим результатом для «Уфы» и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы. 

«Ислочь»

В прошлом году «Ислочь» отметила десятилетний юбилей. В апреле 2007 года в деревне Новоселье Минского района местный молодняк тосковал по футболу. Школьники, лицеисты и просто молодые любители футбола стали первым составом новоиспеченного клуба.


Фото: ФК "Ислочь"

Спустя год после основания «Ислочи» выпал редкий для белорусского низшелигового футбола шанс сыграть в международном турнире для любительских команд. Руководство Минского района подписало соглашение о сотрудничестве с Сардинией о небольшом турнире, где была пара итальянских команд. В то время клуб базировался в поселке Тарасово. Местному футбольному полю посчастливилось некоторое время быть домашней ареной янгстеров.

В 2010 году клуб побеждает в «Кубке Adidas» и заявляется на чемпионат области. «Ислочь» играет на два турнира уже под руководством Виталия Жуковского. Выходило неплохо, причем настолько, что год спустя команда официально зарегистрировалась и начала рубиться во Второй лиге. В дебютном сезоне Жуковский и компания стали третьими, что открыло двери в дивизион рангом выше. Помимо перволиговых баталий «волки» поучаствовали в финальном раунде Кубка Регионов УЕФА, который состоялся в июне 2013. На Аппенины дружина отправилась на автобусе прямым рейсом. Обратно в Тарасово «волки» привезли бронзовые медали.


Фото: ФК "Ислочь"

Куда более интересные вещи начались в 2015 году, когда клуб из минского района выбился в элиту белорусского футбола. Тогда один из учредителей клуба бизнесмен Виталий Курило активно занимался ресторанным бизнесом и говорил о сдержанной финансовой политике дебютанта. Слова не пошли вразрез с действиями: клуб не устроил футбольный хапун и при помощи точечных трансферов занял седьмое место. Правда, без огорчений не обошлось: в августе 2016 года милиция доказала факт договорного матча «Ислочи» против брестского «Динамо». Прошлый сезон клуб начал со штрафом в семь очков, что, впрочем, не помешало банде Жуковского остаться в середине таблицы. Боевой оскал клуб показывает и в текущем футбольном году. «Волки» нанесли первое поражение БАТЭ за весь сезон.

«Крумкачы»

Про детище Дениса Шунто давным-давно пора снимать полнометражный фильм. Из пивной команды выросла самая рок-н-ролльная дружина в истории белорусского футбола. Голливудскую для нашего спорта высоту клуб взял не без трудностей. За два года «крумки» влетели в Высшую лигу, обыграли всех местных топов и вернулись в минор.

Согласно легенде Денис Шунто придумал концепт футбольного клуба на пляже солнечной Ямайки, где отдыхал несколько лет назад. Босс не скрывал, что мотив подурачиться и побегать в свое удовольствие был одним из главных. Подурачились парни знатно, дав вторую футбольную жизнь десяткам исполнителей. В 2011 году Шунто и компания бегали в любительских лигах столицы в формате 8 на 8 и 9 на 9. После матчей братия шагала в бар. Так весело пролетело три года, пока главари не решились заявиться во Вторую лигу. Сам Шунто перестал играть в футбол и вместе с Владиславом Майоровским взялся за административные дела, а Василий Гезгалов помогал с транспортом.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В условиях белорусского минорного футбола учредительский костяк прочувствовал все грани многозадачности. Одна из главных – селекция. Футболисты сначала шли на работу, как многие обычные белорусы, потом посещали тренировки. В составе «Крумкачоў» хватало удивительных персонажей. Например, Александр Скшинецкий крутился в строительном бизнесе, Антон Шунто работал администратором спорткомплекса «Олимпийский», а Евгений Шикавка халтурил мерчендайзером. Были и так называемые сбитые летчики. Фил Иванов готовился вовсе забить на футбол, открыв собственный магазин разливного пива. Сергей Кошель однажды вызывался в националку, но преуспеть на топ-уровне не удалось. Сегодняшняя легенда «воронов» Евгений Костюкевич тоже владеет магазином разливного пива, но только в Жодино. Некогда перспективного парня забраковали в ЦСКА, выявив серьезные проблемы с сердцем. Придя в клуб на должность оператора, Евгений волей случая вернулся в рамку, забил с центра поля и заслужил прозвище «Тащун».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На этом обаяние клуба не заканчивается. Очень много для «воронов» сделал Олег Дулуб, внезапно оставшийся без работы в 2015 году. Опытный специалист согласился консультировать клуб до первого звонка из «вышки». Со временем коуч прикипел к разухабистой банде, скрепив союз контрактом. Шанса заработать тогда не было, тренер, как и весь клуб жил очень скромно. Заявленные в начале пути расходы на 30 тысяч долларов выросли в несколько раз.

15 ноября 2015 года на СОК «Олимпийский» пришли две тысячи болельщиков. «Крумкачы» боролись с «Днепром» за право сыграть в Высшей лиге. Иванов и Шикавка по разу огорчили соперника, подарив футбольным болельщикам футбольную сказку длиной в два сезона.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За все то время, что клуб отыграл в элите, «вороны» здорово пошумели. Во-первых, зрелищно обыгрывали топ-клубы в гостях, во-вторых, за клуб продолжили играть парни с красочными биографиями, в-третьих, «крумки» привели на трибуны ту аудиторию, которая прежде не была так лояльна к отечественному футболу. В первом сезоне парни Дулуба добрались до 11 строчки. В следующем – все сломалось. Демарши футболистов, полное безденежье, сомнительная риторика администрации и споры с АБФФ подкосили «воронов». Доходило до того, что в аптечках не было бинтов, а в матче с «Витебском» дебютировал работник «Макдональдса».

Конечно же, долго так продолжаться не могло. В начале 2018 года поднимался вопрос о ликвидации клуба. Крайних мер удалось избежать. Обновленные «Крумкачы» вернулись во Вторую лигу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY и "Академия Интер ФШМ Минск" рассказывают о командах, которым удалось из любительских лиг выбиться в топ-соревнования.
 
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