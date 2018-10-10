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СБ: В Беларуси будут наказывать за антироссийские речевки

11.10.2018 14:37 — Разное | KYKY  
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Во время матча сборной Беларуси по футболу против Сан-Марино наши болельщики исполняли украинскую кричалку про «Кто не скачет». В 2015 году эту речевку занесли в Республиканский список экстремистских материалов, но наказывали тогда только за распространение в интернете кадров с митинга, где ее использовали. А на днях вступило в силу новое решение суда – антироссийскую речевку запрещено цитировать где-либо, пишет «СБ».

Ужесточить закон предложило ГУБОПиК МВД. Суд Центрального района Минска взял прежнее заключение Республиканской экспертной комиссии (2015 года) и постановил расширить границы административных санкций по статье 17.11 КоАП за оскорбительные кричалки. Наказания – штрафы либо административные аресты. Они последуют при любом цитировании этого текста, воспроизведении (вне зависимости от носителя информации, в электронных и печатных СМИ, в сценах, эпизодах, кадрах, во время событий, в разного рода наглядной агитации, символах, на сувенирах и так далее).

В ГУБОПиК прокомментировали: «Повторение акций, попирающих национальное достоинство, недопустимо. Особенно опасны такие демарши на фоне процесса значительного омоложения составов околофутбольных группировок. Подросткам свойственно подражать старшим, им хочется проявить себя, выглядеть дерзкими, а «скакуны», далекие от футбола, зато близкие к политиканству, показывают юным болельщикам дурной пример. К тому же вносят серьезный раскол в фанатскую среду».

По мнению собеседника, чье имя журналист «СБ» не указал, большинство беларуских фанатов не одобрили речовку во время матча с Сан-Марино и считают, что фан-сектор дискредитирует беларусов перед дружественными фанатами из России: «Многие минские «динамики», например, тесно связаны с «движем» ЦСКА. Им неловко перед москвичами за поведение соотечественников. Все прекрасно понимают, что «подстава» провокаторов вполне может создать проблемы для беларуских болельщиков на выездах в Россию. Тем более в адрес наших фанатов уже неоднократно звучали угрозы, в том числе из Питера. В этой среде «за базар» принято отвечать».

Также журналист рассказал, что к матчу минского «Динамо» с питерским «Зенитом» в начале августа приехало несколько российских офицеров полиции. Они нужны были для помощи с пресечением провокаций фанатов-гостей, так как «знают всех своих хулиганов как облупленных». Подробности, как написал журналист, «не для широкой публики».

Читайте по теме: Беларускую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков

 
Теги: Минск
 
 
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Во время матча сборной Беларуси по футболу против Сан-Марино наши болельщики исполняли украинскую кричалку про «Кто не скачет». В 2015 году эту речевку занесли в...
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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