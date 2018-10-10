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Как осенью защитить саженцы от вредителей?
Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?
Гость программы
Как защитить саженцы от вредителей?
Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:
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Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как...
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