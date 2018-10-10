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«Дерево начинает уходить в покой»: в каком месяце лучше высаживать саженцы осенью?
Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как правильно обновить приусадебный участок?
Гость программы
Когда лучше сажать осенью?
Сергей Ермолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:
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Вереницы дачников потянулись на свои участки с саженцами в руках, и хоть хлопоты на грядках закончились, октябрь считают лучшим месяцем для посадки деревьев. Как...
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