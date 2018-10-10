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Беларусь увеличит поставки мяса и молока в РФ

11.10.2018 14:58 — Разное | БДГ  
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В 2019 году поставки мясо-молочной продукции в Россию из Беларуси увеличатся.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на полях V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве.

Экспорт мясной продукции вырастет на 11% в сравнении с 2018 годом и составит 320 тысяч тонн. Поставки молочной продукции увеличатся на 2,6% и достигнут 3,7 тысяч тонн.

О таких позициях договорились министерства сельского хозяйства Беларуси и России. Балансы планируется подписать в рамках форума.

По словам Леонида Зайца, уже определены предприятия, которые будут поставлять продукцию, российские коллеги разбили ее по ассортименту и видам.

При этом глава Минсельхозпрода подчеркнул, что у сторон «не должно быть никаких надуманных претензий», все должно проходить в соответствии с законодательством и заключениями аккредитованных лабораторий и ветконтроля.

 
Теги: Могилев
 
 
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В 2019 году поставки мясо-молочной продукции в Россию из Беларуси увеличатся. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на полях V...
 
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