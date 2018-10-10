В Тольятти стартовало производство хэтчбека Lada XRay Cross

Сегодня «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству новой версии «пятидверки» Lada XRay Cross, которая отличается повышенной проходимостью.





Напомним, что премьерный показ XRay Cross состоялся в конце августа на Московском автосалоне. Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Новая версия хэтчбека оснащена задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля. Кроме того, XRay Cross получил шайбу-селектор системы Ride Select, которая позволяет задействовать алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Из прочих особенностей вазовской новинки — увеличенное пространство для пассажиров заднего сиденья, регулировка рулевого колеса по вылету и новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.





Информацию о стоимости и комплектациях XRay Cross на «АвтоВАЗе» обнародуют позже.