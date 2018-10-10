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В Тольятти стартовало производство хэтчбека Lada XRay Cross
Сегодня «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству новой версии «пятидверки» Lada XRay Cross, которая отличается повышенной проходимостью.
Напомним, что премьерный показ XRay Cross
Информацию о стоимости и комплектациях XRay Cross на «АвтоВАЗе» обнародуют позже.
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Информацию о стоимости и комплектациях XRay Cross на "АвтоВАЗе" обнародуют позже.
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