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В Тольятти стартовало производство хэтчбека Lada XRay Cross

11.10.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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Сегодня «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству новой версии «пятидверки» Lada XRay Cross, которая отличается повышенной проходимостью.


Напомним, что премьерный показ XRay Cross состоялся в конце августа на Московском автосалоне. Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Новая версия хэтчбека оснащена задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля. Кроме того, XRay Cross получил шайбу-селектор системы Ride Select, которая позволяет задействовать алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Из прочих особенностей вазовской новинки — увеличенное пространство для пассажиров заднего сиденья, регулировка рулевого колеса по вылету и новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.


Информацию о стоимости и комплектациях XRay Cross на «АвтоВАЗе» обнародуют позже.

 
 
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Информацию о стоимости и комплектациях XRay Cross на "АвтоВАЗе" обнародуют позже.
 
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