Работник, соглашаясь с неофициальным заработком, сознательно обрекает себя на невысокий размер пенсии

Как правило, только к пенсионному возрасту человек начинает задумываться о будущей пенсии. Вместе с тем, на протяжении ряда лет мы пытаемся донести до граждан, работающих на предприятиях негосударственной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, на необходимость обращать внимание, как выплачивается им заработная плата, и, особенно, из каких сумм заработка работодатель уплачивает взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда).



С 1 января 2003 года периоды работы (иной деятельности), протекавшие после вступления в силу Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования», подтверждаются выписками из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемыми территориальными органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – территориальные органы ФСЗН).

Если есть сомнение, нетрудно обратиться к самому работодателю или лично в территориальный орган ФСЗН по месту жительства для уточнения сведений о периодах трудовой деятельности и ежемесячном заработке, из которого работодателем за вас уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Сегодня не единичны случаи, когда, только обратившись за назначением пенсии, будущий пенсионер узнаёт, что тех страховых взносов, которые уплачивал за него работодатель, не хватает для назначения трудовой пенсии по возрасту или работодателем вообще не уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Так, пенсионным законодательством Республики Беларусь установлено, что в стаж работы для назначения пенсии засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов (статья 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении»).

Таким образом, если работодателем за наемных работников обязательные страховые взносы не уплачивались или уплачивались не в полном объеме (по периодам работы начиная с 1 июля 1998 г.), такие периоды работы в стаж для назначения пенсии не включаются либо засчитываются с учетом поправочного коэффициента.

Пример 1. Гражданин Х. работал по трудовому договору с 10.04.2008 по 31.12.2017 у индивидуального предпринимателя Иванова И.И. Ему ежемесячно выплачивалась заработная плата в размере минимальной заработной платы. По выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица обязательные страховые взносы в бюджет фонда за гражданина Х. уплачены с 10.04.2008 по 31.12.2008. Таким образом, гражданину Х. в стаж работы для назначения пенсии будет засчитан период его работы в календарном порядке с 10.04.2008 по 31.12.2008. Период работы с 01.01.2009 по 31.12.2017 в стаж работы засчитан не будет, так как в этот период обязательные страховые взносы в бюджет фонда не отчислялись. Пример 2. Гражданин Х. работал по трудовому договору с 10.04.2008 по 31.12.2017 у индивидуального предпринимателя Иванова И.И. В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 его ежемесячная заработная плата составляла 170 рублей (в 2017 году минимальная заработная плата ежемесячно составляла 265 рублей). Индивидуальный предприниматель обязательные страховые взносы в бюджет фонда за гражданина Х. уплатил за весь период его работы с 10.04.2008 по 31.12.2017. Таким образом, гражданину Х. в стаж работы для назначения пенсии будет засчитан период его работы с 10.04.2008 по 31.12.2016 в календарном порядке. Период работы с 01.01.2017 по 31.12.2017 будет засчитан в стаж с учетом поправочного коэффициента продолжительностью 7 месяцев 21 день. (170 руб. * 12 мес.) / (265 руб. * 12 мес.) = 0,642 – поправочный коэффициент. 12 мес. * 0,642 = 7 мес. 21 день

Вы должны знать, что соглашаясь сегодня с неофициальной работой и заработками, сознательно обрекаете себя на невысокий размер пенсии.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.