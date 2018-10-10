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Работник, соглашаясь с неофициальным заработком, сознательно обрекает себя на невысокий размер пенсии
11.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Как правило, только к пенсионному возрасту человек начинает задумываться о будущей пенсии. Вместе с тем, на протяжении ряда лет мы пытаемся донести до граждан, работающих на предприятиях негосударственной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, на необходимость обращать внимание, как выплачивается им заработная плата, и, особенно, из каких сумм заработка работодатель уплачивает взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда).
Сегодня не единичны случаи, когда, только обратившись за назначением пенсии, будущий пенсионер узнаёт, что тех страховых взносов, которые уплачивал за него работодатель, не хватает для назначения трудовой пенсии по возрасту или работодателем вообще не уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда.
При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов (статья 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении»).
Таким образом, если работодателем за наемных работников обязательные страховые взносы не уплачивались или уплачивались не в полном объеме (по периодам работы начиная с 1 июля 1998 г.), такие периоды работы в стаж для назначения пенсии не включаются либо засчитываются с учетом поправочного коэффициента.
Вы должны знать, что соглашаясь сегодня с неофициальной работой и заработками, сознательно обрекаете себя на невысокий размер пенсии.
Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.
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Работник, соглашаясь с неофициальным заработком, сознательно обрекает себя на невысокий размер пенсии
> Как правило, только к пенсионному возрасту человек начинает задумываться о будущей пенсии. Вместе с тем, на протяжении ряда лет мы пытаемся донести до граждан,...
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