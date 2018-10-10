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В Гомеле 4-летний ребенок отравился грибным супом

11.10.2018 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле 4-летний ребенок отравился грибным супом
Фото из открытых источников

Суп было приготовлен из белых грибов и подосиновиков. Дары леса были заморожены еще с прошлого года.

При этом суп поела вся семья, но плохо себя почувствовал лишь четырехлетний малыш. Ребенок попал в больницу с детоксикацией, пишет «БелНовости».

В Гомеле 4-летний ребенок отравился грибным супом Врач-токсиколог: «Собирать можно только шампиньоны, лисички и вешенки»

Как прокомментировала произошедшее заведующая отделением гигиены питания областного ЦГЭиОЗ Светлана Колеснева, «организм ребенка таким образом среагировал на суп из грибов, так как детей дошкольного возраста не рекомендовано кормить лесными грибами».

Врачи напоминают, что грибы – тяжёлая пища и может плохо усваиваться пищеварительной системой детей.

 

 
 
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Врачи напоминают, что грибы – тяжёлая пища и может плохо усваиваться пищеварительной системой детей.
 
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