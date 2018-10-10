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В Мостовском районе пьяная пенсионерка с ножом угнала из магазина велосипед

11.10.2018 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Мостовском районе пьяная пенсионерка с ножом угнала из магазина велосипед
Фото из открытых источников

Как стало известно, 59-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришла в магазин. Угрожая ножом работнику торгового объекта, пенсионерка похитила выставленный на продажу велосипед.

В Мостовском районе пьяная пенсионерка с ножом угнала из магазина велосипед В Борисове мужчина украл деньги у своей бабушки, чтобы выпить

Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, пенсионерка выкатила велосипед за пределы магазина, однако не спрятала его, а открыто бросила похищенное транспортное средство неподалеку от места преступления.

В это время продавец вызвала милицию, и злоумышленница была задержана. При этом женщина была настолько пьяна, что не смогла внятно объяснить мотив своих поступков.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, образованна. В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

 
 
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Похищенный велосипед женщина бросила неподалеку от магазина.
 
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