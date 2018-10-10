﻿ Роман Пахолков про "суровых парней" в hardware, продуктовую и aутсорсинговую модель, Европу и Россию, стартапы и спин-оффы. 21.by
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Роман Пахолков про "суровых парней" в hardware, продуктовую и aутсорсинговую модель, Европу и Россию, стартапы и спин-оффы

11.10.2018 15:06 — Разное | ProBusiness  
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Роман Пахолков про "суровых парней" в hardware, продуктовую и aутсорсинговую модель, Европу и Россию, стартапы и спин-оффы
Роман Пахолков. Фото: probusiness.by

«Про бизнес» и МТБанк продолжают серию встреч с известными неординарными предпринимателями. Сегодня наш собеседник — один из лидеров hardware-cектора Беларуси, основатель и гендиректор компании Promwad Роман Пахолков.

Promwad создает на заказ устройства для западных и российских клиентов. Это электроника и программное обеспечение для потребительского рынка, телекоммуникаций, автомобильной отрасли, медиа и других сфер. Одна из самых известных разработок компании — IPTV-приставка, которую используют абоненты «Ростелекома» и МТС, ее cовокупный тираж составил миллионы устройств.

Центр разработки Promwad расположен в Минске — здесь работает высококвалифицированная команда инженеров, дизайнеров, конструкторов, программистов, технологов. Офисы компании есть в Москве и Вильнюсе, представительства — в Китае, Канаде и Дании.

С Романом мы говорим об особенностях hardware-бизнеса, об успехах и допущенных ошибках в управлении компанией, о разнице в подходах и культуре западных и российских клиентов, о том, почему Promwad не переходит с аутсорсинговой на продуктовую модель, а также об экосистеме для развития высокотехнологичных компаний в нашей стране — что нужно сделать, чтобы у нас количество успешных на мировом рынке бизнесов росло кратно. А еще — о любимом увлечении: Роман Пахолков уже много лет развивает в нашей стране приключенческие гонки и является главой Федерации приключенческих гонок Беларуси.

Смотрите видео.

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Теги: Минск
 
 
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«Про бизнес» и МТБанк продолжают серию встреч с известными неординарными предпринимателями. Сегодня наш собеседник - один из лидеров hardware-cектора Беларуси,...
 
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