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Лукашенко думает про Россию. "Смешная" аннексия Беларуси выдает страх

11.10.2018 14:47 — Разное | Партизан  
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10-12 октября в Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. В рамках форума Лукашенко встретится с Путиным – уже четвертый раз за последние месяцы. Все никак не решат наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Лукашенко думает про Россию. "Смешная" аннексия Беларуси выдает страх
А накануне, 10 октября, Лукашенко принял нового российского посла Михаила Бабича, который одновременно является спецпредставителем президента России "по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь". 

Складывается впечатление, что последние пару месяцев все мысли Лукашенко заняты Россией - редкий день проходит без упоминания восточного соседа. 


"Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. 

Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией".

- Очевидно, что Лукашенко "болит" тема роли российского посла в отношениях между Беларусью и Россией, - отмечает в комментарии "Белорусскому партизану" доктор политических наук Павел Усов. -  Не зря Лукашенко вводное слово посвятил своего рода "закулисью" назначения и функций Бабича. 

Из этого диалога видно, что Бабич больше, чем посол. В принципе сам Лукашенко это подчеркнул: "наделяя посла России дополнительными полномочиями (а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде всего в сфере экономики, чего прежде не бывало), президент России обращает внимание всех, что Беларусь - это наиважнейшая сегодня страна". 

А население страны до сих пор не в курсе, что это за "широкие полномочия", в чем будут выражаться функции российского посла. Они явно выходят за рамки формально-дипломатических. Очевидно, что в Беларуси будет артикулироваться своего рода новый центр притяжения и влияния. 

И, по всей видимости, белорусская правящая элита не в состоянии этому противодействовать, кроме как на словах. Также очевидно, что информационное воздействие на Лукашенко со стороны российских СМИ достигло своей цели, он как мог, пытался заверить, что Беларусь "никуда поворачивать не собирается", и единственный курс -  в направлении России.

Лукашенко прокомментировал вероятность аннексии в Беларуси, причем сделал это достаточно самоуверенным тоном: 

"Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. 

В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего Президента России этого не слышал, и прошлого, первого Президента России".


- "Инкорпорация" Беларуси беспокоит главу государства. Очевидно, что те опасения, которые возникали и обсуждались внутри демократического сообщества, привлекли внимание Лукашенко. Как мы видим, государственные СМИ вообще не обсуждают эту тему. 

А попытка обрисовать ситуацию с угрозой для независимости страны, как "смешную", действительно смешная, особенно учитывая войну в Украине и аннексию Крыма. Реакция Лукашенко - это своего рода попытка показать, что он не боится, хотя как раз она (реакция) и свидетельствует об обратном. 

И, по сути, Лукашенко и его окружение совершенно не знают, как действовать в этой ситуации. Ведь он не сказал, "мы способны отстоять свой суверенитет", как сказал бы самостоятельный и уверенный в себе политик. Лукашенко сказал: "В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно". 

Он надеется на то, что система взаимоотношений, сложившаяся в 21 веке должна служить гарантией его безопасности. А как мы понимаем исходя из событий в Украине, эта система не работает, и в 21 веке, как и в 20 и 19-ом, отрыв земель и разрушение государства реальны, - резюмировал Павел Усов.

 
Теги: Могилев
 
 
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10-12 октября в Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. В рамках форума Лукашенко встретится с Путиным – уже четвертый раз за последние месяцы. Все...
 
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