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Торговал тротилом: гражданин Беларуси предстанет перед российским судом

11.10.2018 14:42 — Разное | Партизан  
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Белоруса будут судить за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт взрывчатых веществ.



Прокурор Суражского района Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении  гражданина Беларуси, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 3 марта 2017 года около 19 часов находясь на автодороге вблизи с. Душатин Суражского района сбыл мужчине за 2500 рублей взрывчатое вещество – тротил массой 342 грамма, которое последний добровольно выдал сотрудникам полиции.

Действия гражданина Беларуси квалифицированы по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт взрывчатых веществ). За это преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

 
 
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Белоруса будут судить за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт взрывчатых веществ.
 
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