Торговал тротилом: гражданин Беларуси предстанет перед российским судом









Прокурор Суражского района Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает

пресс-служба ведомства.





По версии следствия, обвиняемый 3 марта 2017 года около 19 часов находясь на автодороге вблизи с. Душатин Суражского района сбыл мужчине за 2500 рублей взрывчатое вещество – тротил массой 342 грамма, которое последний добровольно выдал сотрудникам полиции.





Действия гражданина Беларуси квалифицированы по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт взрывчатых веществ). За это преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.