ФИФА взяла дело Кокорина и Мамаева на контроль









По его словам, инцидент взят на особый контроль и внимательно отслеживается русскоязычными сотрудниками организации по публикациям в средствах массовой информации.





В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изданию также сообщили, что следят за развитием событий, а решение о наложении на Кокорина и Мамаева каких-либо санкций, например, запрета на международные или еврокубковые выступления, примет ФИФА, если посчитает нужным.





Тем временем глава международной организации Sport for All Янис Кузинс сообщил «Известиям» о намерении потребовать от ФИФА дисквалификации футболистов.





Кроме того, Кузинс уже написал письмо в организацию Football Against Racism in Europe («Футбол против расизма в Европе»), в котором сообщил, что, возможно, Кокорин и Мамаев допустили проявление расизма.





Вероятно, под этим Кузинс подразумевает то, что избитый спортсменами глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак — корейского происхождения.