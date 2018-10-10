Европейская правда ". Об этом он заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Сергей Кираля, сообщает "".





Комментируя бюджетную перспективу организации, генеральный секретарь отметил, что сейчас завершается формирование бюджета Совета Европы на 2019 год. "Мы в конце бюджетного процесса, а не в середине", - отметил он, добавив, что это заставляет его действовать быстрее.













Напомнив свои слова о том, что Россия планирует не возобновлять работу в ПАСЕ, он назвал "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации.





"Я всегда говорил, что могу представить план бюджета без российских денег. Я сделаю это, потому что ситуация теперь четкая", - сообщил он.





Генсек также пообещал, что представит письменное объяснение регламентному комитету ПАСЕ, если поступит официальное обращение от данного комитета.





Ожидается, что проект бюджета, который исходит из предположения о выходе РФ, будет представлен на экстренном заседании Комитета министров СЕ в пятницу.