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В связи с "неизбежным" выходом России: ПАСЕ готовит бюджет Совета Европы без российских денег

11.10.2018 14:17 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который основывается на ожидаемом выходе России из организации.

Об этом он заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Сергей Кираля, сообщает "Европейская правда".

Комментируя бюджетную перспективу организации, генеральный секретарь отметил, что сейчас завершается формирование бюджета Совета Европы на 2019 год. "Мы в конце бюджетного процесса, а не в середине", - отметил он, добавив, что это заставляет его действовать быстрее.



Напомнив свои слова о том, что Россия планирует не возобновлять работу в ПАСЕ, он назвал "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации.

"Я всегда говорил, что могу представить план бюджета без российских денег. Я сделаю это, потому что ситуация теперь четкая", - сообщил он. 

Генсек также пообещал, что представит письменное объяснение регламентному комитету ПАСЕ, если поступит официальное обращение от данного комитета.

Ожидается, что проект бюджета, который исходит из предположения о выходе РФ, будет представлен на экстренном заседании Комитета министров СЕ в пятницу.

 
 
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который основывается на ожидаемом выходе России из...
 
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