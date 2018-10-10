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В связи с "неизбежным" выходом России: ПАСЕ готовит бюджет Совета Европы без российских денег
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который основывается на ожидаемом выходе России из организации.
Об этом он заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Сергей Кираля, сообщает "
Комментируя бюджетную перспективу организации, генеральный секретарь отметил, что сейчас завершается формирование бюджета Совета Европы на 2019 год. "Мы в конце бюджетного процесса, а не в середине", - отметил он, добавив, что это заставляет его действовать быстрее.
Напомнив свои слова о том, что Россия планирует не возобновлять работу в ПАСЕ, он назвал "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации.
"Я всегда говорил, что могу представить план бюджета без российских денег. Я сделаю это, потому что ситуация теперь четкая", - сообщил он.
Генсек также пообещал, что представит письменное объяснение регламентному комитету ПАСЕ, если поступит официальное обращение от данного комитета.
Ожидается, что проект бюджета, который исходит из предположения о выходе РФ, будет представлен на экстренном заседании Комитета министров СЕ в пятницу.
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который основывается на ожидаемом выходе России из...
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