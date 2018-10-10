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Белорусский фильм "Хрусталь" выходит в украинских прокат
Фильм-претендент на «Оскар» от Беларуси «Хрусталь» Дарьи Жук будут показывать в украинских кинотеатрах с 8 ноября, сообщила пресс-служба Одесского международного кинофестиваля. Именно на этом форуме белорусская картина получила Гран-при.
Напомним, лента «Хрусталь» выдвигается в этом году от Беларуси на соискание «Оскара». Картина рассказывает об Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х, и в ее жизни все очень сложно. Девушка хочет переехать в Чикаго, но для этого нужно убедить американского консула, что оставаться в США Веля не намерена.
AFISHA.TUT.BY
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Фильм-претендент на "Оскар" от Беларуси будут показывать в украинских кинотеатрах с 8 ноября.
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