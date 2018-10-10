Фильм-претендент на «Оскар» от Беларуси «Хрусталь» Дарьи Жук будут показывать в украинских кинотеатрах с 8 ноября, сообщила пресс-служба Одесского международного кинофестиваля. Именно на этом форуме белорусская картина получила Гран-при.





Напомним, лента «Хрусталь» выдвигается в этом году от Беларуси на соискание «Оскара». Картина рассказывает об Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х, и в ее жизни все очень сложно. Девушка хочет переехать в Чикаго, но для этого нужно убедить американского консула, что оставаться в США Веля не намерена.

AFISHA.TUT.BY узнавала у минчан, что они думают о фильме, который уже успели назвать самой долгожданной премьерой лета. А еще можно почитать интервью с главной актрисой — об откровенных сценах в кино, Минске и муже-рэпере Хаски.

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