Межрегиональные соглашения о сотрудничестве заключили молодежные организации Беларуси и России в Могилеве

Двусторонние межрегиональные соглашения о сотрудничестве заключили молодежные организации Беларуси и России во время форума «Молодежь — за Союзное государство», который проходит в Могилеве в рамках V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент сайта.





Так, Минская областная организация ОО «БРСМ» намерена развивать взаимоотношения с Брянской региональной организацией Российского союза молодежи, а Гродненская и Витебская областные организации ОО «БРСМ» — с Псковской областной организацией «Российский союз молодежи».

В молодежную столицу Беларуси 2018 года съехались более 50 представителей молодежных и детских общественных объединений стран-соседок, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей. Нашу страну на форуме представляют лидеры БРСМ и победители республиканских конкурсов молодежной организации, представители ФПБ, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Лиги добровольного труда молодежи, Общественного республиканского студенческого совета при министре образования. Российскую Федерацию — Российский союз молодежи, Национальный совет молодежных и детских объединений, Российская ассоциация девочек-скаутов, Российский союз сельской молодежи.





В первый день форума молодежь возложила цветы к мемориальному комплексу «Буйничское поле». Также для парней и девушек организовали экскурсионную программу по культурно-историческим местам Могилева и неформальную встречу «Магілёўшчына вітае сяброў». Сегодня ребята приняли участие в церемонии открытия форума и форсайт-сессии, где смогли задать вопросы министру образования Игорю Карпенко, председателю Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Сиренко, заместителю председателя Могилевского облисполкома Андрею Кунцевичу, председателю Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России» Григорию Петушкову, первому секретарю Центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрию Воронюку.

«Для нас важно понимание того, куда сегодня идет молодежь, — отметил Виктор Сиренко на открытии форума. – Это необходимо, чтобы на уровне законодательной и исполнительной власти вовремя подставить плечо в решении задач и вопросов, волнующих молодое поколение».





В свою очередь Андрей Кунцевич обратил внимание: Могилев выбран площадкой для проведения форума молодежи Беларуси и России не случайно. Город на Днепре в этом году является молодежной столицей Синеокой. Здесь всесторонне обсуждаются вопросы молодежной политики в национальном и международном контексте, а тема Союзного государства, дальнейшего развития контактов молодежи двух стран занимает в этих дискуссиях одно из центральных мест.





«Молодежь активно участвует в обсуждении наиболее актуальных проблем в жизни наших стран, понимает важность дальнейшего развития интеграционных процессов, оказывает влияние на принятие управленческих решений, осознавая, что им, молодым и энергичным, определять будущее наших государств», — подчеркнул Андрей Кунцевич.

Говоря о практической стороне форума, Григорий Петушков заметил: одна из главных задач диалога – выявить лучшие практики, механизмы работы с молодежью для того, чтобы подготовить общий проект стратегии гармоничного построения молодежной политики Союзного государства. «Как можно оценить эффективность дружбы? Сложный вопрос, но с эмоциональной точки зрения объяснимый. Когда белорус будет воспринимать, условно, Владимирскую или Волгоградскую область как родную, а россиянин с такой же любовью, как к малой родине, начнет относиться, например, к Могилевской области, это и станет одним из главных показателей успешности построения Союзного государства», — констатировал председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России».





Дмитрий Воронюк добавил, что молодежи присуща уникальная созидательная энергия, поэтому так важно быть активным, говорить, предлагать идеи, проекты, не стесняться. Он выразил уверенность, что соглашения о сотрудничестве общественных организаций не останутся словами на бумаги, а дадут конкретные результаты, которые будут озвучены во время следующего форума молодежи Беларуси и России.





Важной составляющей программы второго дня форума стало посещение предприятий Могилевской области, где с молодежью поделились успешным опытом работы.

Кроме того на базе ОАО «Бабушкина крынка» будет организована работа секции «Молодежный парламентаризм — форма гражданского общества», а на базе СПК «Колхоз Родина» пройдет вторая секция — «Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств».

Завершится форум принятием резолюции и брифингом для средств массовой информации.