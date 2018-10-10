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В Гродно 8-летний мальчик попал под машину
11.10.2018 15:27 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла вечером 10 октября на улице Огинского.
Мужчина на "Ауди" вез сына из детского сада. Авто двигалось в левой полосе. При приближении к пешеходному переходу водитель заметил двух мальчиков. Один из них остановился, а второй продолжил бежать и попал под колеса, пишет
Восьмилетнего школьника с многочисленными ранениями доставили в больницу
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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Восьмилетнего школьника с многочисленными ранениями доставили в больницу
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