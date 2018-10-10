В Гродно 8-летний мальчик попал под машину

Авария произошла вечером 10 октября на улице Огинского.

Мужчина на "Ауди" вез сына из детского сада. Авто двигалось в левой полосе. При приближении к пешеходному переходу водитель заметил двух мальчиков. Один из них остановился, а второй продолжил бежать и попал под колеса, пишет БЕЛТА .

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Сейчас по факту ДТП проводится проверка.