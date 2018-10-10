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Стартап-чемпионат для тинейджеров пройдет в Минске
Первый в СНГ стартап-чемпионат «Teen Startup Battle» организует бизнес-школа для подростков «Deti-MBA». 11 ноября в Минске на площадке соберется более 100 тинейджеров в возрасте от 13 до 17 лет, родители, представители бизнеса и СМИ.
В программе мероприятия обширная образовательная часть, состоящая из серии мастер-классов от профессиональных спикеров, которые поделятся своим опытом в вопросах отбора стартап-идей, организации работы команды, маркетинга проектов, составления бизнес-плана, привлечения инвестиций и продвижения идеи в международные акселераторы.
Основная черта Teen Startup Battle – презентация собственных стартап-идей подростков вместе с командой перед экспертным жюри. Отличительной чертой мероприятия станет вознаграждение в 3000 USD на реализацию проекта (создание сайта, маркетинг и дизайн проекта от профессионалов своего дела).
Подробности и форму для регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия:
Место проведения: г.Минск, ул. Октябрьская 16/4 (пространство «Event Space»).
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Первый в СНГ стартап-чемпионат «Teen Startup Battle» организует бизнес-школа для подростков «Deti-MBA». 11 ноября в Минске на площадке соберется более 100 тинейджеров в возрасте...
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