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Врачи рассказали о состоянии членов экипажа "Союза МС-10"
11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Экипаж "Союза МС-10" эвакуировали из капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).
"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", - говорится в сообщении.
Между тем источник на космодроме Байконур сообщил ТАСС, что состояние космонавтов "не вполне хорошее", в ближайшее время их отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем - в Звездный городок.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" сегодня стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11.40 по минскому времени. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана.
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Экипаж "Союза МС-10" эвакуировали из капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный...
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