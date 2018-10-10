ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ограждения стояли на обочине? Два авто пробили двигатели о выступавший люк в Гродно

11.10.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время ремонтных работ на улице Красноармейской в Гродно сняли часть асфальта. Тогда проезд по улице закрывали на 2 дня, а потом открыли, еще не успев уложить новый асфальт. Двум автомобилистам этот участок добавил проблем: они задели торчащий из песка люк двигателями и пробили картеры, пишет «АвтоГродно».


— Так выглядела улица Красноармейская в тот вечер, когда я на своей Audi задела торчащий из песка люк, — рассказывает изданию читательница. — Я ехала со стороны автовокзала, видела предупреждающие о ремонтных работах знаки, но не подумала, что что-то будет настолько высоко торчать из асфальта.

Девушка говорит, что въехала колесом в участок со снятым асфальтом, а затем почувствовала сильный удар под днищем. Давление в моторе тут же упало — и водитель заглушила двигатель. Выйдя на улицу, заметила под машиной лужу масла.

— Да, не заметила торчащий люк. О него и «споткнулась». Пошла разбираться, как так произошло, и обратила внимание на расстановку знаков. Заборчик со знаками «Объезд препятствия слева» и «Дорожные работы» стоял почему-то на обочине. Как на этом фото, — говорит девушка.


— Вызывали ли ГАИ, чтобы зафиксировать повреждения?

— Нет, не стала. Я бы не смогла доказать, что знак «Объезд препятствия» стоял на обочине, а не на проезжей части, — говорит водитель.

На СТО в картере двигателя обнаружили пробоину приличных размеров. Была мысль покупать новый картер, так как с трудом представлялось, что кто-то сможет это заварить. Но один из мастеров по аргонной сварке взялся за работу. Затратив четыре часа, он смог полностью восстановить картер.


— По итогу вечерняя поездка по улице Красноармейской обошлась в 380 рублей. 50 рублей стоила работа по сварке, еще 120 — установка, снятие картера и замена масла, а также порядка 100 рублей само масло. Фильтр не меняли, ведь замена масла была ровно за неделю до встречи с люком, — перечисляет девушка.


Друзья девушки сообщили, что буквально через день-два на этом же месте появилась еще одна лужа от моторного масла.

«АвтоГродно» отправилось посмотреть ремонтируемый участок, но застало уже огороженную территорию.


Заборчики со знаками стояли на проезжей части, а сам участок огорожен лентой и водоналивными блоками.


Асфальт до и после люка был уже чист, и лишь следы на нем напоминали о том, что здесь «не поздоровилось» двигателю.



Девушка говорит: «Свою вину в случившемся я отлично понимаю. Но и тем, кто ведет дорожные работы, стоит задуматься над своей ответственностью. Ведь предписывающие знаки должны устанавливаться непосредственно перед участком, а не в стороне от него».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время ремонтных работ на улице Красноармейской в Гродно сняли часть асфальта. Тогда проезд по улице закрывали на 2 дня, а потом открыли, еще не успев уложить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 в Малайзии: пять камер на один смартфон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика