Ограждения стояли на обочине? Два авто пробили двигатели о выступавший люк в Гродно

Во время ремонтных работ на улице Красноармейской в Гродно сняли часть асфальта. Тогда проезд по улице закрывали на 2 дня, а потом открыли, еще не успев уложить новый асфальт. Двум автомобилистам этот участок добавил проблем: они задели торчащий из песка люк двигателями и пробили картеры, пишет « АвтоГродно ».





— Так выглядела улица Красноармейская в тот вечер, когда я на своей Audi задела торчащий из песка люк, — рассказывает изданию читательница. — Я ехала со стороны автовокзала, видела предупреждающие о ремонтных работах знаки, но не подумала, что что-то будет настолько высоко торчать из асфальта.

Девушка говорит, что въехала колесом в участок со снятым асфальтом, а затем почувствовала сильный удар под днищем. Давление в моторе тут же упало — и водитель заглушила двигатель. Выйдя на улицу, заметила под машиной лужу масла.

— Да, не заметила торчащий люк. О него и «споткнулась». Пошла разбираться, как так произошло, и обратила внимание на расстановку знаков. Заборчик со знаками «Объезд препятствия слева» и «Дорожные работы» стоял почему-то на обочине. Как на этом фото, — говорит девушка.





— Вызывали ли ГАИ, чтобы зафиксировать повреждения?

— Нет, не стала. Я бы не смогла доказать, что знак «Объезд препятствия» стоял на обочине, а не на проезжей части, — говорит водитель.

На СТО в картере двигателя обнаружили пробоину приличных размеров. Была мысль покупать новый картер, так как с трудом представлялось, что кто-то сможет это заварить. Но один из мастеров по аргонной сварке взялся за работу. Затратив четыре часа, он смог полностью восстановить картер.





— По итогу вечерняя поездка по улице Красноармейской обошлась в 380 рублей. 50 рублей стоила работа по сварке, еще 120 — установка, снятие картера и замена масла, а также порядка 100 рублей само масло. Фильтр не меняли, ведь замена масла была ровно за неделю до встречи с люком, — перечисляет девушка.





Друзья девушки сообщили, что буквально через день-два на этом же месте появилась еще одна лужа от моторного масла.

«АвтоГродно» отправилось посмотреть ремонтируемый участок, но застало уже огороженную территорию.





Заборчики со знаками стояли на проезжей части, а сам участок огорожен лентой и водоналивными блоками.





Асфальт до и после люка был уже чист, и лишь следы на нем напоминали о том, что здесь «не поздоровилось» двигателю.









Девушка говорит: «Свою вину в случившемся я отлично понимаю. Но и тем, кто ведет дорожные работы, стоит задуматься над своей ответственностью. Ведь предписывающие знаки должны устанавливаться непосредственно перед участком, а не в стороне от него».