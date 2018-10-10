ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 в Малайзии: пять камер на один смартфон

11.10.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мелкий дождик, почти стопроцентная влажность, но зато +30 за бортом. После холодного, сваливающегося в тоскливую позднюю осень Минска, экваториальный Куала-Лумпур показался сказкой. Именно здесь свой новый смартфон решила показать Samsung.


Туристам столица Малайзии чаще всего известна по своим башням-близнецам Petronas. 88-этажные небоскребы высотой 451,9 метра — десятые по высоте здания в мире, а также самые высокие башни-близнецы на планете. Презентация под названием «4X fun» (можно перевести как «четырехкратное веселье») прошла неподалеку — в высотном отеле W Kuala Lumpur.

Несмотря на то, что мероприятие началось в 17 часов по местному времени, очередь из журналистов выстроилась уже в 15.


С самого начала презентации топ-менеджер Samsung рассказал, насколько пользователям сейчас важны камеры. Очевидно, что Galaxy A9 будут позиционироваться как ультимативный молодежный смартфон — об этом «кричал» визуальный ряд во время анонса — множество хештегов, а также парни и девушки, делающие селфи или просто дурачащиеся на камеру.

Похоже, что Samsung делает серьезный упор на этот сегмент — я не припомню, когда компания делала отдельную презентацию для смартфона среднего класса, да еще и с выступлением президента мобильного подразделения Ди Джей Коха (D.J. Koh).


Последний много говорил о том, что в компании последнее время делают упор на инновациях — и Galaxy A9 как раз это демонстрирует. Он отметил, что новый смартфон — на все случаи жизни, так как его камеры позволяют делать все востребованные типы снимков (об этом попозже).

Кстати, у Ди Джей Коха я рассмотрел на руке часы из последней коллекции — Galaxy Watch, причем не в черном, а в розово-золотом цвете. Интересный выбор!


Завершили презентацию какие-то местные звезды и молодежные лидеры мнений, что еще раз подчеркнуло целевую аудиторию устройств. Зал кричал и аплодировал, но я их страсть, увы, разделить не смог.

А теперь — первые впечатления об устройстве

Самое главное тут, конечно, камеры. Samsung Galaxy A9 стал первым в мире смартфоном с четырьмя основными фотомодулями — отсюда и название презентации (4X fun, напомню). А учитывая фронтальную камеру, их и вовсе пять.


Камеры расположены вертикально, рассказываем о них по порядку (сверху вниз):

— Широкоформатная камера (120 градусов), 8 Мп, f/2.4 удобна при съемке крупных объектов с небольшого расстояния. Такой же принцип изначально использовала в дополнительных камерах LG, а затем и ASUS. Однако очевидно, что качественные снимки на нее будут получатся лишь при нормальном освещении.

— Телефото камера, 10 Мп, f/2.4 предназначена для двукратного оптического приближения. Но она, опять же, будет проигрывать основной по качеству.

— Основная камера, 24 Мп, f/1.7. Во время презентации рассказали, что при недостатке света информация с 4 соседних пикселей объединяется в 1, а в светлое время каждый пиксель работает отдельно, давая в итоге получить более сочную и насыщенную картинку.

— Датчик глубины, 5 Мп, f/2.2 используется для создания портретных снимков, есть возможность изменения степени размытия.

Cудя по характеристикам модулей, Samsung взяла тройной объектив из Galaxy A7 и добавила туда еще одну, телефото, камеру для оптического зума. Таким образом, Galaxy A9 объединил, то, что раньше у всех производителей было по отдельности — либо зум, либо широкий угол. Странно, что это произошло только сейчас.


В демо-зоне можно было посмотреть, как это работает: на экране в режиме камеры есть переключатель с тремя пиктограммами — широкий угол (отдаление), обычный и зум.


И вот, что у меня получилось:




Качество снимков первых трех модулей (без телефото) в разных условиях вы можете оценить в нашем обзоре Galaxy A7. А о том, как снимает новый Galaxy A9, мы обязательно расскажем в полном обзоре — в демо-зоне после презентации полноценно протестировать ее было невозможно.

Кроме того, смартфон получил функции оптимизации изображения и распознавания дефектов на кадре, для этого задействуются элементы искусственного интеллекта (всё, как в Galaxy A7).

Предусмотрено 19 режимов оптимизации фотографий: еда, портрет, цветы, интерьер, животные, пейзаж, зелень, деревья, небо, горы, пляж, закат и рассвет, побережье, улица, ночь, водопад, снег, птицы, текст. Функция распознавания дефектов распознает засвеченные и размытые снимки, а также снимки с закрытыми глазами, прося их переделать.

Про внешний вид и удобство

Samsung Galaxy A9, благодаря большому 6,3-дюймовому дисплею, вполне можно назвать двуручным аппаратом. К счастью, в компании постарались сделать устройство максимально эргономичным, скруглив углы и оставив небольшие рамки вокруг дисплея. Смотрите, как он смотрится рядом с топовым, но более «квадратным» 6,4-дюймовым Galaxy Note 9:


Их размеры в длину и ширину практически идентичны — 161,9×76,4 мм у Note и 162,5×77 мм у А9. Зато Galaxy A9 тоньше и легче стилусного флагмана Samsung (и это ощущается в руке) — 7,8 мм и 183 грамм против 8,8 мм и 201 граммов.


Кстати, в отличие от последнего, мне понравилось расположение сканера и камер в Galaxy A9 — они смотрятся более логично, гармонично и, на мой взгляд, красиво. А отнесенный в центр сканер позволит не заляпывать пальцем глазки камер. Это в плюс. Еще один плюс — не сильно выделяющийся над поверхностью блок камер.


Задняя стеклянная панель смартфона получила «3D-эффект», она может быть исполнена в черном, сине-фиолетовом или розовом цветах. Особенно красиво смотрится второй вариант, но при этом прямо очень напоминает «переливы» в последней линейке смартфонов Huawei. Традиционный минус стеклянного решения — остающиеся отпечатки пальцев.


Лично мне больше понравилась черная версия — здесь используется не глубокий черный, а, скорее, серо-черный оттенок (чуть темнее, чем, например, в iPhone X/XS). Еще один плюс корпуса новинки — закругленная к торцам задняя крышка.

Но есть и минус — топовое устройство «среднего» класса не обзавелось защитой от воды и пыли.

Что можно сказать про экран

Samsung Galaxy A9 оснащен Super AMOLED экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FullHD+ 2220×1080 пикселей. Несмотря на то, что компания оснащает флагманы дисплеями с гораздо более высоким разрешением (даже на меньших диагоналях), особой разницы вы не почувствуете — всё очень четко и контрастно).


Как и у всех Super AMOLED гаджетов Samsung, здесь есть режим Always On Display (всегда активный экран), показывающий уведомления, оповещения, время, прогноз погоды и прочую информацию.

За несколько минут работы со смартфоном мне показалось, что экран очень яркий, не тускнеющий при наклоне, с хорошим олеофобным покрытием. Более подробно — в нашем полном обзоре позже.

Что еще

Galaxy A9 оснащен восьмиядерным 14-нанометровым процессором Qualcomm SDM660 (4 ядра на частоте 2,2 ГГц и 4 на 1,8 ГГц) с графикой Adreno 512. Здесь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти — это довольно много для устройства среднего класса. Важно, что вы можете установить сюда одновременно две nanoSIM-карты и microSD емкостью до 512 ГБ.

Наконец, гаджет получил аккумулятор емкостью 3800 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки и разъемом USB-C (спасибо, что не microUSB).


Пока сказать об автономности сложно — очевидно, что батарейка с такими габаритами могла бы быть и больше, однако нужно учитывать, что устройство получило экономичный SUPER Amoled дисплей и довольно экономичный процессор. В общем, этот момент мы проверим после нормального длительного теста и обязательно вам расскажем.

В итоге

Новый Samsung Galaxy A9 появится в официальной продаже в Беларуси в ноябре этого года по цене 1349 рублей. За эти деньги у него есть много достойных конкурентов (особенно, учитывая «неофициальную» розницу). Однако полноценный вердикт мы сможем сделать лишь после полного длинного обзора смартфона.


Пока мне понравилась концепция гаджета — камера сейчас действительно очень важна, и когда есть возможность делать как широкоугольные снимки, так и фото с приближением, не теряя при этом в качестве «обычных» фотографий — это удобно.

Кроме того, я бы отметил тонкость и легкость Samsung Galaxy A9 (для 6,3-дюймого экрана), а также приятный дисплей и эргономичность за счет закругленной спинки. Так что пока настораживает лишь рекомендованная у нас цена устройства.

Смотрите, сколько сейчас у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно 8-летний мальчик попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика