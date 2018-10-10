Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 в Малайзии: пять камер на один смартфон

Мелкий дождик, почти стопроцентная влажность, но зато +30 за бортом. После холодного, сваливающегося в тоскливую позднюю осень Минска, экваториальный Куала-Лумпур показался сказкой. Именно здесь свой новый смартфон решила показать Samsung.





Туристам столица Малайзии чаще всего известна по своим башням-близнецам Petronas. 88-этажные небоскребы высотой 451,9 метра — десятые по высоте здания в мире, а также самые высокие башни-близнецы на планете. Презентация под названием «4X fun» (можно перевести как «четырехкратное веселье») прошла неподалеку — в высотном отеле W Kuala Lumpur.

Несмотря на то, что мероприятие началось в 17 часов по местному времени, очередь из журналистов выстроилась уже в 15.





С самого начала презентации топ-менеджер Samsung рассказал, насколько пользователям сейчас важны камеры. Очевидно, что Galaxy A9 будут позиционироваться как ультимативный молодежный смартфон — об этом «кричал» визуальный ряд во время анонса — множество хештегов, а также парни и девушки, делающие селфи или просто дурачащиеся на камеру.

Похоже, что Samsung делает серьезный упор на этот сегмент — я не припомню, когда компания делала отдельную презентацию для смартфона среднего класса, да еще и с выступлением президента мобильного подразделения Ди Джей Коха (D.J. Koh).





Последний много говорил о том, что в компании последнее время делают упор на инновациях — и Galaxy A9 как раз это демонстрирует. Он отметил, что новый смартфон — на все случаи жизни, так как его камеры позволяют делать все востребованные типы снимков (об этом попозже).

Кстати, у Ди Джей Коха я рассмотрел на руке часы из последней коллекции — Galaxy Watch, причем не в черном, а в розово-золотом цвете. Интересный выбор!





Завершили презентацию какие-то местные звезды и молодежные лидеры мнений, что еще раз подчеркнуло целевую аудиторию устройств. Зал кричал и аплодировал, но я их страсть, увы, разделить не смог.

А теперь — первые впечатления об устройстве

Самое главное тут, конечно, камеры. Samsung Galaxy A9 стал первым в мире смартфоном с четырьмя основными фотомодулями — отсюда и название презентации (4X fun, напомню). А учитывая фронтальную камеру, их и вовсе пять.





Камеры расположены вертикально, рассказываем о них по порядку (сверху вниз):

— Широкоформатная камера (120 градусов), 8 Мп, f/2.4 удобна при съемке крупных объектов с небольшого расстояния. Такой же принцип изначально использовала в дополнительных камерах LG, а затем и ASUS. Однако очевидно, что качественные снимки на нее будут получатся лишь при нормальном освещении.

— Телефото камера, 10 Мп, f/2.4 предназначена для двукратного оптического приближения. Но она, опять же, будет проигрывать основной по качеству.

— Основная камера, 24 Мп, f/1.7. Во время презентации рассказали, что при недостатке света информация с 4 соседних пикселей объединяется в 1, а в светлое время каждый пиксель работает отдельно, давая в итоге получить более сочную и насыщенную картинку.

— Датчик глубины, 5 Мп, f/2.2 используется для создания портретных снимков, есть возможность изменения степени размытия.

Cудя по характеристикам модулей, Samsung взяла тройной объектив из Galaxy A7 и добавила туда еще одну, телефото, камеру для оптического зума. Таким образом, Galaxy A9 объединил, то, что раньше у всех производителей было по отдельности — либо зум, либо широкий угол. Странно, что это произошло только сейчас.





В демо-зоне можно было посмотреть, как это работает: на экране в режиме камеры есть переключатель с тремя пиктограммами — широкий угол (отдаление), обычный и зум.





И вот, что у меня получилось:













Качество снимков первых трех модулей (без телефото) в разных условиях вы можете оценить в нашем обзоре Galaxy A7 . А о том, как снимает новый Galaxy A9, мы обязательно расскажем в полном обзоре — в демо-зоне после презентации полноценно протестировать ее было невозможно.

Кроме того, смартфон получил функции оптимизации изображения и распознавания дефектов на кадре, для этого задействуются элементы искусственного интеллекта (всё, как в Galaxy A7).

Предусмотрено 19 режимов оптимизации фотографий: еда, портрет, цветы, интерьер, животные, пейзаж, зелень, деревья, небо, горы, пляж, закат и рассвет, побережье, улица, ночь, водопад, снег, птицы, текст. Функция распознавания дефектов распознает засвеченные и размытые снимки, а также снимки с закрытыми глазами, прося их переделать.

Про внешний вид и удобство

Samsung Galaxy A9, благодаря большому 6,3-дюймовому дисплею, вполне можно назвать двуручным аппаратом. К счастью, в компании постарались сделать устройство максимально эргономичным, скруглив углы и оставив небольшие рамки вокруг дисплея. Смотрите, как он смотрится рядом с топовым, но более «квадратным» 6,4-дюймовым Galaxy Note 9:





Их размеры в длину и ширину практически идентичны — 161,9×76,4 мм у Note и 162,5×77 мм у А9. Зато Galaxy A9 тоньше и легче стилусного флагмана Samsung (и это ощущается в руке) — 7,8 мм и 183 грамм против 8,8 мм и 201 граммов.





Кстати, в отличие от последнего, мне понравилось расположение сканера и камер в Galaxy A9 — они смотрятся более логично, гармонично и, на мой взгляд, красиво. А отнесенный в центр сканер позволит не заляпывать пальцем глазки камер. Это в плюс. Еще один плюс — не сильно выделяющийся над поверхностью блок камер.





Задняя стеклянная панель смартфона получила «3D-эффект», она может быть исполнена в черном, сине-фиолетовом или розовом цветах. Особенно красиво смотрится второй вариант, но при этом прямо очень напоминает «переливы» в последней линейке смартфонов Huawei. Традиционный минус стеклянного решения — остающиеся отпечатки пальцев.





Лично мне больше понравилась черная версия — здесь используется не глубокий черный, а, скорее, серо-черный оттенок (чуть темнее, чем, например, в iPhone X/XS). Еще один плюс корпуса новинки — закругленная к торцам задняя крышка.

Но есть и минус — топовое устройство «среднего» класса не обзавелось защитой от воды и пыли.

Что можно сказать про экран

Samsung Galaxy A9 оснащен Super AMOLED экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FullHD+ 2220×1080 пикселей. Несмотря на то, что компания оснащает флагманы дисплеями с гораздо более высоким разрешением (даже на меньших диагоналях), особой разницы вы не почувствуете — всё очень четко и контрастно).





Как и у всех Super AMOLED гаджетов Samsung, здесь есть режим Always On Display (всегда активный экран), показывающий уведомления, оповещения, время, прогноз погоды и прочую информацию.

За несколько минут работы со смартфоном мне показалось, что экран очень яркий, не тускнеющий при наклоне, с хорошим олеофобным покрытием. Более подробно — в нашем полном обзоре позже.

Что еще

Galaxy A9 оснащен восьмиядерным 14-нанометровым процессором Qualcomm SDM660 (4 ядра на частоте 2,2 ГГц и 4 на 1,8 ГГц) с графикой Adreno 512. Здесь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти — это довольно много для устройства среднего класса. Важно, что вы можете установить сюда одновременно две nanoSIM-карты и microSD емкостью до 512 ГБ.

Наконец, гаджет получил аккумулятор емкостью 3800 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки и разъемом USB-C (спасибо, что не microUSB).





Пока сказать об автономности сложно — очевидно, что батарейка с такими габаритами могла бы быть и больше, однако нужно учитывать, что устройство получило экономичный SUPER Amoled дисплей и довольно экономичный процессор. В общем, этот момент мы проверим после нормального длительного теста и обязательно вам расскажем.

В итоге

Новый Samsung Galaxy A9 появится в официальной продаже в Беларуси в ноябре этого года по цене 1349 рублей. За эти деньги у него есть много достойных конкурентов (особенно, учитывая «неофициальную» розницу). Однако полноценный вердикт мы сможем сделать лишь после полного длинного обзора смартфона.





Пока мне понравилась концепция гаджета — камера сейчас действительно очень важна, и когда есть возможность делать как широкоугольные снимки, так и фото с приближением, не теряя при этом в качестве «обычных» фотографий — это удобно.

Кроме того, я бы отметил тонкость и легкость Samsung Galaxy A9 (для 6,3-дюймого экрана), а также приятный дисплей и эргономичность за счет закругленной спинки. Так что пока настораживает лишь рекомендованная у нас цена устройства.

Смотрите, сколько сейчас у нас стоят популярные смартфоны Samsung: