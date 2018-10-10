Опубликовано видео допроса футболистов Кокорина и Мамаева



Фото: instagram.com/kokorin9

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) October 9, 2018

На видео видно, что Александр Кокорин на допросе держится гораздо лучше, чем Павел Мамаев. Их ждут очные ставки с потерпевшими. 8 октября футболисты избили около московской гостиницы "Пекин" белоруса Виталия Соловчука (кстати, бывшего гандболиста и таксиста, а теперь водителя ведущей Первого канала), а через час напали в кафе на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Происшествия попали на видео.Кокорин и Мамаев в прошлом были игроками сборной России.