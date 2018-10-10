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Опубликовано видео допроса футболистов Кокорина и Мамаева
Фото: instagram.com/kokorin9
На видео видно, что Александр Кокорин на допросе держится гораздо лучше, чем Павел Мамаев. Их ждут очные ставки с потерпевшими. 8 октября футболисты избили около московской гостиницы "Пекин" белоруса Виталия Соловчука (кстати, бывшего гандболиста и таксиста, а теперь водителя ведущей Первого канала), а через час напали в кафе на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Происшествия попали на видео.
Кокорин и Мамаев в прошлом были игроками сборной России.
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Опубликовано видео допроса в МВД РФ российских футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар").
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