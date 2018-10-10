ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано видео допроса футболистов Кокорина и Мамаева

11.10.2018 15:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: instagram.com/kokorin9
Опубликовано видео допроса в МВД РФ российских футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Вечером 10 октября их задержали на 48 часов. Кокорин и Мамаев проходят по уголовному делу о хулиганстве. Ночь они провели в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

На видео видно, что Александр Кокорин на допросе держится гораздо лучше, чем Павел Мамаев. Их ждут очные ставки с потерпевшими. 8 октября футболисты избили около московской гостиницы "Пекин" белоруса Виталия Соловчука (кстати, бывшего гандболиста и таксиста, а теперь водителя ведущей Первого канала), а через час напали в кафе на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Происшествия попали на видео.

Кокорин и Мамаев в прошлом были игроками сборной России.







 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано видео допроса в МВД РФ российских футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар").
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильм о БелАЗах «Гонка континентов» завоевал два приза на фестивале корпоративного видео в Каннах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика