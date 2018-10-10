Чалый: Россия давит по нефтепродуктам, но Беларусь пока много не теряет

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«Беларусь поступала не по-товарищески»

«Основные последствия для Беларуси в другом»

Темные нефтепродукты, поясняет эксперт, — это мазут, который образовывался в России после первичной переработки нефти. «, — говорит он.По словам Сергея Чалого, несмотря на небольшие объемы темных нефтепродуктов, поставлявшихся в Беларусь, в Москве такую схему рассматривали как способ красть у России экспортные пошлины на нефтепродукты. Ведь Россия договаривалась обеспечивать внутренние потребности Беларуси в нефтепродуктах, а не поставки на внешние рынки.— считает экономист.Теперь же, по словам эксперта, Россия будет поставлять в Беларусь только светлые нефтепродукты, которые используются в нефтехимии и которые действительно Беларуси нужны.— пояснил Сергей Чалый.Главным последствием установления индикативных балансов эксперт называет тот факт, что сейчас Россия начинает заставлять Беларусь доказывать, почему именно такие объёмы импорта нефтепродуктов ей нужны.— резюмирует экономист.— предполагает Сергей Чалый.