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Слонимские мошенники представляются водоканалом, заставляя покупать фильтры
Иллюстрация случайна
В аварийно-диспетчерскую службу Слонимского водоканала в последнее время стали поступать звонки от слонимчан, проживающих в микрорайоне Альбертин, с претензиями, что работники водоканала ходят по домам и заставляют их покупать фильтры для очистки воды. А тех, кто отказывается от покупки, продавцы фильтров запугивают тем, что будут штрафовать.
Как сообщает администрация водоканала, представители ОАО «Слонимский водоканал» данной деятельностью не занимаются, она незаконна и в случае обращения с предложением покупки фильтров советует обращаться в райотдел милиции по телефону 102.
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А отказавшихся пугают штрафом.
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