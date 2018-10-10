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Слонимские мошенники представляются водоканалом, заставляя покупать фильтры

11.10.2018 14:18 — Разное | UDF  
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Иллюстрация случайна
Мошенники предлагают слонимчанам приобрести у них чудо-фильтры, пишет "Газета Слонимская". Представляются мошенники при этом работниками Слонимского водоканала.

В аварийно-диспетчерскую службу Слонимского водоканала в последнее время стали поступать звонки от слонимчан, проживающих в микрорайоне Альбертин, с претензиями, что работники водоканала ходят по домам и заставляют их покупать фильтры для очистки воды. А тех, кто отказывается от покупки, продавцы фильтров запугивают тем, что будут штрафовать.

Как сообщает администрация водоканала, представители ОАО «Слонимский водоканал» данной деятельностью не занимаются, она незаконна и в случае обращения с предложением покупки фильтров советует обращаться в райотдел милиции по телефону 102.

 
 
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