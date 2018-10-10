Слонимские мошенники представляются водоканалом, заставляя покупать фильтры



Иллюстрация случайна

"Газета Слонимская"

В аварийно-диспетчерскую службу Слонимского водоканала в последнее время стали поступать звонки от слонимчан, проживающих в микрорайоне Альбертин, с претензиями, что работники водоканала ходят по домам и заставляют их покупать фильтры для очистки воды. А тех, кто отказывается от покупки, продавцы фильтров запугивают тем, что будут штрафовать.Как сообщает администрация водоканала, представители ОАО «Слонимский водоканал» данной деятельностью не занимаются, она незаконна и в случае обращения с предложением покупки фильтров советует обращаться в райотдел милиции по телефону 102.