Две тысячи военнослужащих Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в ходе командно-штабных учений (КШУ) "Взаимодействие-2018" в Киргизии планируют и отрабатывают локализацию вооруженного конфликта в условном государстве "Кызылстан", сообщает в четверг пресс-центр маневров.

"Воинские контингенты КСОР ОДКБ осуществляют выходы в заданные районы и проводят тренировки этапа практических действий предстоящего учения с боевой стрельбой", - сказано в сообщении.

В частности, в ходе отработки одного из эпизодов операции, были задействованы беспилотные летательные аппараты "Форпост". С их помощью было обнаружено "выдвижение" основных сил "боевиков" к границе условного государства Кызылстан, являющего членом ОДКБ. По ним был нанесен упреждающий авиаудар двумя бомбардировщиками Ту-22М3 РФ, штурмовиками Су-25 и вертолетами Ми-24.

Ранее сообщалось, что учения в Киргизии спланированы с учетом угроз, исходящих с территории Афганистана.

По данным пресс-центра, "в КШУ задействованы около 2 000 военнослужащих, 300 единиц техники, около 40 летательных аппаратов. Маневры в Киргизии проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2018".

В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.