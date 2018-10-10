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Инвесторы оценили приложение для женщин от Гурского в $200 миллионов
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Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook рассказал, что его компания, которая разрабытвает приложение Flo для женщин, закрыла первый раунд инвестиций. Компания получила оценку в 200 миллионов долларов – это рекорд для Беларуси.
Оценку дал европейский фонд Mangrove, у которого в портфолио такие проекты, как Skype, Wix и WalkMe. Его поддержали инвесторы Flint Capital и Haxus. По словам Гурского, это большая новость и для Flo, и для IT-отрасли в Беларуси: «Но для меня и команды это лишь начало большого пути и огромной работы. Мы сейчас вторые в мире по активной аудитории среди Health & Fitness продуктов. А станем первыми. Наша миссия - сделать здоровее сотни миллионов женщин по всему миру. Мы верим в то, что деньги - это всего лишь побочный продукт того, что ты делаешь нужное и полезное дело».
Компания ввела опционы и хочет распределить значительную часть своих акций между всеми членами команды. По словам Гурского, учитывая интенсивный рост компании, на этих опционах «можно потенциально заработать больше, чем на зарплате за всю жизнь».
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