﻿ Инвесторы оценили приложение для женщин от Гурского в $200 миллионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвесторы оценили приложение для женщин от Гурского в $200 миллионов

11.10.2018 15:39 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

 

Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook рассказал, что его компания, которая разрабытвает приложение Flo для женщин, закрыла первый раунд инвестиций. Компания получила оценку в 200 миллионов долларов – это рекорд для Беларуси.

Оценку дал европейский фонд Mangrove, у которого в портфолио такие проекты, как Skype, Wix и WalkMe. Его поддержали инвесторы Flint Capital и Haxus. По словам Гурского, это большая новость и для Flo, и для IT-отрасли в Беларуси: «Но для меня и команды это лишь начало большого пути и огромной работы. Мы сейчас вторые в мире по активной аудитории среди Health & Fitness продуктов. А станем первыми. Наша миссия - сделать здоровее сотни миллионов женщин по всему миру. Мы верим в то, что деньги - это всего лишь побочный продукт того, что ты делаешь нужное и полезное дело».

Компания ввела опционы и хочет распределить значительную часть своих акций между всеми членами команды. По словам Гурского, учитывая интенсивный рост компании, на этих опционах «можно потенциально заработать больше, чем на зарплате за всю жизнь».

Читайте по теме: «В 90-е все были бедные, но мы были слишком бедные». Восемь цитат из интервью Юрия Гурского

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook рассказал, что его компания, которая разрабытвает приложение Flo для женщин, закрыла первый раунд инвестиций. Компания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ограждения стояли на обочине? Два авто пробили двигатели о выступавший люк в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика