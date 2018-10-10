Леди Гага снялась для Elle. Обошлось без раздевания (почти)

Популярная американская певица Леди Гага разделась перед камерами для съемки на обложку знаменитого модного глянца ELLE. Поводом для фотосессии и интервью стал выход фильма «Звезда родилась» , который идет сейчас и в минском прокате.





Всему миру Леди Гага известна как певица, которая больше всего любит эпатировать публику и представать в неожиданных и даже спорных образах. Для фотосессии ELLE артистка выбрала нежный и женственный образ.









Фильм «Звезда родилась» (из нашей подборки премьер) уже идет прокате Минска. КУПИТЬ БИЛЕТ

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви» , которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.



