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Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

11.10.2018 15:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в центре внимания люди, отнюдь не молодые. Так, только в Гомельской области в результате эксперимента стать востребованными помогли десяткам человек.

У Светланы Свирской три высших образования. Но о том, что чувствует человек, когда его знания становятся не востребованы, знает не понаслышке. В начале 90-х рухнула оборонная промышленность и технологу радиоэлектронного предприятия пришлось стать инженером по охране труда. Понадобились юридические знания, но и этого оказалось недостаточным.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Светлана Свирская, индивидуальный предприниматель:
Мне было почти 50. Я была в замешательстве: как это специалист с опытом работы и не нужен. Я начала искать работу.

Параллельно с поиском работы Светлана Свирская прошла обучение, психологические тренинги, разработала бизнес-план, выиграла грант и открыла собственный бизнес.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Светлана Свирская:
У меня уже три организации, которые пользуются моими услугами в области охраны труда. Мы нормально сотрудничаем.

Сегодня профессии устаревают как никогда ранее в истории человечества. Прожить жизнь, получив образование лишь однажды, не получится. Швеи, кассиры, официанты, бухгалтеры, переводчики и авторы печатных СМИ – по мнению футуристов, исчезнут еще до 2030 года. На их смену придут другие профессии.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Александр Добриян, СТВ: 
Ключевые навыки, которые помогут быть успешным в ближайшем будущем , готовность к переобучению всю жизнь и перемене профессии каждые 10 лет. И это будущее уже наступило.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ имени П.О. Сухого:
Сейчас нужно учиться постоянно на протяжении всей жизни. Приобретать нужно навыки, которые востребованы сегодня на рынке труда.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Американка Мэриан Райх рассказывает об опыте Детройта. Этот некогда почти двухмиллионный центр автомобильной промышленности к 2014 году превратился в город-призрак с населением втрое меньше. Город-банкрот, пострадавший от упадка автомобильной отрасли, сегодня возрождает именно инициатива простых жителей.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Мэриан Райх, исполнительный директор компании:
В Детройте все люди работают над тем, чтобы возродить город. Этому способствует социальное предпринимательство. Все социальные проблемы, включая безработицу и проблемы бедности, решаются за счет предпринимательской инициативы.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Богатый опыт переориентации экономики мегаполиса сегодня полезен по всему миру. При переходе от индустриальной к цифровой эре отработанные алгоритмы полезны и белорусам. Заокеанский опыт развития социального предпринимательства уже активно внедряется в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости...
 
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