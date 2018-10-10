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Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться
Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в центре внимания люди, отнюдь не молодые. Так, только в Гомельской области в результате эксперимента стать востребованными помогли десяткам человек.
У Светланы Свирской три высших образования. Но о том, что чувствует человек, когда его знания становятся не востребованы, знает не понаслышке. В начале 90-х рухнула оборонная промышленность и технологу радиоэлектронного предприятия пришлось стать инженером по охране труда. Понадобились юридические знания, но и этого оказалось недостаточным.
Светлана Свирская, индивидуальный предприниматель:
Параллельно с поиском работы Светлана Свирская прошла обучение, психологические тренинги, разработала бизнес-план, выиграла грант и открыла собственный бизнес.
Светлана Свирская:
Сегодня профессии устаревают как никогда ранее в истории человечества. Прожить жизнь, получив образование лишь однажды, не получится. Швеи, кассиры, официанты, бухгалтеры, переводчики и авторы печатных СМИ – по мнению футуристов, исчезнут еще до 2030 года. На их смену придут другие профессии.
Александр Добриян, СТВ:
Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ имени П.О. Сухого:
Американка Мэриан Райх рассказывает об опыте Детройта. Этот некогда почти двухмиллионный центр автомобильной промышленности к 2014 году превратился в город-призрак с населением втрое меньше. Город-банкрот, пострадавший от упадка автомобильной отрасли, сегодня возрождает именно инициатива простых жителей.
Мэриан Райх, исполнительный директор компании:
Богатый опыт переориентации экономики мегаполиса сегодня полезен по всему миру. При переходе от индустриальной к цифровой эре отработанные алгоритмы полезны и белорусам. Заокеанский опыт развития социального предпринимательства уже активно внедряется в Гомеле.
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Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться
Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости...
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