﻿ ПАСЕ с подачи Литвы призывает Минск не выдавать лицензию БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПАСЕ с подачи Литвы призывает Минск не выдавать лицензию БелАЭС

11.10.2018 16:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ПАСЕ с подачи Литвы призывает Минск не выдавать лицензию БелАЭСМинск не выдавать лицензию БелАЭС">

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала регулятора атомной энергетики Беларуси не выдавать лицензию строящейся БелАЭС, пока не будут реализованы рекомендации стресс-тестов и не будет усилена сейсмическая устойчивость станции.

В четверг, 10 октября, ПАСЕ на заседании в Страсбурге проголосовала за такую резолюцию, сообщает агентство BNS со ссылкой на участвовавшего в заседании ПАСЕ председателя комиссии по вопросам энергетики сейма Литвы Виргилиюса Подяриса, пишет Интерфакс.

"Принята с нашими предложениями в оригинальном тексте, с сильным заявлением о том, что пока не выполнены международные требования, нельзя выдавать лицензию. Это для нас важнее всего", - сказал Виргилиюс Подярис.

По его словам, во время голосования 99 делегатов были "за", 18 - "против", а восемь воздержались.

В документе также содержится призыв обеспечить защиту от катастрофы тяжелого транспортного самолета, совершенствовать меры информирования общественности соседних стран об инцидентах, подписать с Литвой и другими соседними странами соглашения об управлении на случай экстремальных ситуаций.

Подярис накануне заявлял BNS, что резолюция, хоть и не обязывает Беларусь, все же является важным инструментом давления на Минск.

Литва обвиняет Беларусь в том, что АЭС, которая будет всего в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы, строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси.

Минск эти обвинения отметает.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Беларусь надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект реализует российская государственная корпорация "Росатом".
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала регулятора атомной энергетики Беларуси не выдавать лицензию строящейся БелАЭС, пока не будут реализованы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невесёлые цифры: цены растут, валюта тает, люди бегут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика