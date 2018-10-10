В выходные в Минске перекроют участок улицы Куйбышева. Не будут ходить троллейбусы №12 и 29

В выходные перекроют движение на участке улицы Куйбышева от Купалы до Киселева. В связи с этим изменяется движение общественного транспорта. Об этом сообщает Минсктранс.

Участок улицы Куйбышева перекроют в связи с асфальтированием. В связи с этим произойдут следующие изменения в работе пассажирского транспорта.

— троллейбусы № 12 и 29 ходить не будут;

— с целью компенсации их отсутствия организуют временный автобус № 929 «ДС Калиновского — пл. Мясникова», который поедет по улицам Седых, Калиновского, Кнорина, Толбухина, Чорного, Сурганова, Куйбышева, Хоружей, Богдановича, Немига, Мясникова в прямом направлении; по улицам Мясникова, Цеткин, Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Сурганова, Чорного, Толбухина, Кнорина, Калиновского, Седых в обратном направлении;

— движение троллейбуса № 40 на участке от Немиги до ДС «Карастояновой» организуют по улицам Богдановича, Орловская, Карастояновой в обоих направлениях;

— движение автобуса № 24 на участке от Кульман до Немиги организуют по улицам Куйбышева, Хоружей, Богдановича в прямом направлении; по улицам Богдановича, проспекту Машерова, улице Куйбышева в обратном.