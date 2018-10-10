"Будет как 100 лет назад": трехэтажное здание РОВД в Витебске переделают в особняк для одной семьи

Продажа исторических зданий — не такая уж и редкость для Беларуси. С молотка продаются былые маёнтки и даже дворцы. Дореволюционному трехэтажному особняку в исторической части Витебска повезло. Его новые владельцы намерены снова сделать его жилым — таким он и был более 100 лет назад. Какие изменения ожидаются и насколько точно будет восстановлен исторический облик здания, REALTY.TUT.BY рассказали в студии архитектуры и интерьера «NotaBene».

Славное прошлое

— Это историческое здание, его нельзя просто взять и перестроить, — говорит главный инженер проекта Станислав Максимович. — По этому объекту был назначен научный руководитель, который изучал архивные документы, установил, кто был изначальным собственником здания, какое функциональное назначение было у него. Сам процесс проектирования такого объекта предполагает четко регламентированный путь и соблюдение требований. Все то, что мы собираемся сделать, нужно согласовать в министерстве культуры. После согласования мы разрабатываем строительный проект, проходим экспертизу, делаем дизайн-проект и переходим к реализации.

​​Согласно исторической справке, дом состоит из двух частей — вторая часть пристраивалась позже. Изначально дом был одноэтажным, потом двухэтажным, а в 1915 году появился и третий этаж. Но это был жилой дом. Поэтому наша задача — восстановить первоначальную функцию, сделать его жилым.



Фото из архива

Дом № 4 по улице Крылова в исторической части Витебска первоначально принадлежал местному портному Шнеру (улица тогда называлась Успенской, а до этого Соборной, а еще раньше, в 17 веке, Богородицкой). Выглядел он по-другому, был меньших размеров. После смерти портного домом владела его жена, Шейн Шнер. В разные годы в нем успели пожить известные в Витебске люди: музыкант Самуил Жив, общественный деятель и организатор первого в Витебске шахматного кружка Илья Аренбург, семья художника Мстислава Добужинского. В 1926 году здесь жил известный краевед Николай Касперович, по этому поводу на фасаде установлена мемориальная доска.



В военные годы улица чудом уцелела. На панорамных фотографиях 50-х годов дом № 4 можно увидеть, что у дома уже появился третий этаж. Его достроила еще до Первой мировой войны поселившаяся семья Жив.

В соседних домах жили не менее известные в городе люди. Например, в доме № 6 — известный витебский архитектор Тихон Кибардин. Его он построил для себя и своей семьи в 1900-х годах.

В доме № 3 проживал Езекиль Ривош, врач-гинеколог. Даже во время оккупации немцы позволили ему работать (в конце войны, правда, его все же убили).

Дом № 1 помнит Феликса Цехановецкого, основателя городского водопровода.

Интересная история и у дома № 7, где сейчас духовная семинария. Ранее здесь размещался Пролетарский университет культуры. А во время войны немцы устроили в подвалах здания тюрьму СД.



Фото: www.evitebsk.com. Взгорье, старая застройка. Февраль 2015

​Из крупных достопримечательностей улицы — отстроенный заново Успенский собор (был взорван в 1936 году коммунистами) и памятник патриарху Алексею.

Кстати, название улицы совсем не в честь баснописца — в честь большевика, комиссара Семена Крылова. Он прославился тем, что захватил власть в Витебске после Октябрьской революции и организовал оборону города от кайзеровских войск. Так что правильно говорить — улица комиссара Крылова. Он даже успел пожить некоторое время в доме № 10, в здании, принадлежавшем городскому главе.

Что осталось?

В советское время дом № 4 некоторое время использовался как жилье, а потом в нем «поселился» РОВД Октябрьского района Витебска. Здание никто должным образом не ремонтировал и в конце концов оно пришло к аварийному состоянию. РОВД съехало, а дом № 4 выставили на аукцион.



Фото из исторической справки

Несколько лет оно фактически было бесхозным, превращаясь в бесплатный филиал общественного туалета. И все же его продали — с седьмого раза, за 300 тысяч рублей. Покупатель нашелся только после того, как в условиях продажи появилась важная строчка — после реконструкции его можно использовать как жилой дом, а не только «под офисы».



Фото из исторической справки

Архитекторы дизайн-студии «NotaBene» говорят, что нынешнее состояние дома удручающее. Его постоянно перестраивали, перекраивали внутри. Кирпичные перегородки постоянно меняли свою конфигурацию, где-то появлялись проемы, где-то их закладывали. Переносились входы, прорубались новые оконные проемы, старые закладывались, устраивались лестницы — все это делалось без оглядки на исторический статус здания и его техническое состояние. От первоначальной планировки жилого дома ничего не осталось.





























В правой части дома когда-то был сквозной проезд во двор. Однако уровень проезжей части вырос так, что транспорт уже не смог там проезжать. Один проем заложили, оставив лишь дверь. Подъезд автомобилей возможен только со двора позади дома. Территория двора ограничена подпорной стенкой. Этот участок земли будет использован под дополнительную пристройку-гараж, которую интегрируют в существующую застройку на уровне цокольного этажа, без изменения ландшафта. Визуально ничего не поменяется. Под частью здания есть подвал. Он будет использоваться для технических помещений.

«Это будет жилой особняк»

За все время эксплуатации здание не реконструировалось: деревянные перекрытия пришли в негодность, а кровля в таком состоянии, что не выдержит снеговой нагрузки, ее нужно срочно усилить. Неконтролируемое пробивание проемов внутри помещений, нарушение целостности несущих стен (в них зачем-то выдалбливались ниши) ухудшило несущую способность здания.

— Учитывая состояние здания, мы планируем заменить старые деревянные перекрытия на бетонные монолитные, — говорит главный инженер проекта Станислав Максимович. — Это практически единственный вариант с наименьшими потерями усилить несущую способность здания. По большому счету, от исторического здания осталась лишь оболочка и внутренняя несущая стена.

Наша цель — вернуть исконный вид этого здания с его лепниной, балконами и их ограждениями. Вернем и вход в здание на его историческое место. Нами проводился специальный химический анализ тех красок, которыми красился фасад изначально, поэтому теперь мы знаем даже каких оттенков они были. И мы их восстановим. ​



Эскизный проект реконструкции дома. Один из вариантов

​У новых владельцев — бизнесменов, нет острой необходимости в улучшении жилищных условий. Они из Витебска, и этот дом для них нечто большее, чем просто объект недвижимости в центре города. Построить новый особняк гораздо проще, чем заниматься реконструкцией аварийного дома. Возможно, это некая потребность коренного и ответственного горожанина сохранить историческое здание для последующих поколений.

— Нам предстоит работа по воссозданию полноценной жилой функции здания, актуальной потребностям современной жизни и конкретных жильцов, — говорит Татьяна Антипова, руководитель студии «NotaBene». — Это будет жилой дом для одной семьи, как было изначально. В нем не будет ничего сверхъестественного: минимальный набор технических помещений, котельная, спальни, кухня, столовая, гостиная, гостевые комнаты и санузлы.

Общая площадь дома — 804 м², из них (если вычесть метраж техпомещений, лестниц) получится 500−600 квадратов жилой площади.

Ранее в местной прессе прошла информация, что у владельцев дома будет свой бассейн невероятных размеров. На самом деле это не так — это будет или большая ванна, или купель. Так что слухи «о настоящем плавательном бассейне» преувеличены.

Экстерьер и интерьер здания увяжут между собой. Заказчик пожелал отразить в интерьере историческую подоплеку этого дома. Вероятно, это будет неоклассика. Если все сложится наилучшим образом, то уже в апреле начнутся строительные работы.