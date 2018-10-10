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Игрок ФК "Крумкачы" задержан по подозрению в распространении наркотиков

11.10.2018 16:23 — Разное | БелТА  
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Игрок ФК "Крумкачы" задержан по подозрению в распространении наркотиков
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник ФК "Крумкачы" Олег Дыбаль задержан по подозрению в распространении наркотиков. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

Спортсмена задержали 9 октября. "Партизанским РОСК возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Во время обыска дома у мужчины 1993 года рождения обнаружили более 40 г запрещенного вещества. Согласно заключению специалистов Госкомитета судебных экспертиз, это альфа-PVP. С задержанным сейчас работают следователи, обстоятельства совершения преступления выясняются", - проинформировали в СК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник ФК "Крумкачы" Олег Дыбаль задержан по подозрению в распространении наркотиков. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА...
 
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