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Лондонская компания разрешила сотрудникам самим устанавливать себе зарплату. Если коллеги не против

11.10.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
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Лондонский стартап Smarkets дает сотрудникам возможность самим устанавливать размер своей заработной платы. Система работает на основании социального консенсуса, в рамках которого информация о размерах зарплаты всех сотрудников публична и содержится во внутреннем своде компании. У нее есть свои преимущества и недостатки, но по словам СЕО Джейсона Троста, эта система работает.


ain.ua

Систему в Smarkets запустили три года назад. По словам Троста, идея заключается в том, чтобы сделать корпоративные процессы внутри компании максимально прозрачными.

«Мне кажется, это наиболее справедливая система. Она дает людям уверенность в том, что они могут лучше контролировать свою карьеру».

Вот как это устроено. В отличие от большинства компаний, где зарплата является результатом переговоров с высшим руководством, сотрудники Smarkets сами выбирают, сколько хотят получать за свою работу. После этого их коллеги голосуют: за — если считают, что такая сумма оправдана, или против, если им кажется, что это слишком много или мало.

Зарплата каждого сотрудника указана во внутреннем своде компании, и он имеет возможность переоценить ее два раза в год.

Впрочем, если сотрудник попросит намного больше, чем получают его коллеги, то скорей всего они выскажутся против такого несправедливого повышения. «Это работает, как внутренний суд присяжных», — говорит Трост.

И хотя отдельный сотрудник не может наложить вето на чужую зарплату, он может попробовать ее заблокировать. Система полагается на социальный консенсус — если тебе не нравится, сколько зарабатывает коллега, тебе придется пойти с ним на прямую конфронтацию.

Разработчик Ангелина Мюлет-Маркуис, которая проработала в Smarkets четыре года, говорит, что такая система спровоцировала немало тяжелых разговоров между сотрудниками, но в итоге привела к тому, что в коллективе установилась более здоровая атмосфера. В конце концов, если сведения о зарплатах закрыты, сотрудники все равно будут делиться информацией.

«Открытые зарплаты намного здоровее. Потому что мы знаем, у кого какая зарплата, и что у нас нет большого неравенства по части того, кому сколько платят».

Конечно, были и неприятные случаи. Однажды сотрудник, которому не понравился проект, на который его перевели, в качестве протеста запросил зарплату в два раза выше обычной. В конце концов, недовольный сотрудник получил на $ 40 000 меньше. Трост называет этот инцидент «разочаровывающим, и тратой времени». Однако в большинстве случаев система работает на пользу всем.

«Я думаю, это помогает людям быть более человечными. Если кому-то нужно купить дом и для этого необходимо на пару тысяч долларов больше… это здорово, если ты можешь ему их дать».

По мнению Троста, система особенно на пользу людям, которые хорошо работают, но не умеют торговаться о зарплате. Кроме того, она уменьшает возможность процветания в коллективе подхалимов и подковерной борьбы: «Гораздо сложнее обманывать толпу, когда все знают зарплаты друг друга».

Конечно, реализация такой системы — дело непростое. «Быть настолько открытыми страшно, причем для всех, — говорит Трост.

Люди не хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги, потому что боятся узнать, что те получают больше их самих. Менеджеры не хотят, потому что боятся потерять контроль».

Однако по его мнению — это может стать будущим в деле переговоров о зарплате. «Совершенствовать социальные системы важно для всего человечества. И я делаю это не потому, что такой подход мне кажется хорошей идеей — я хочу, чтобы Smarkets стала примером для других компаний».

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