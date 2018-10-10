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В ночь с 11 на 12 октября возможны сбои в работе карточек некоторых банков
Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек некоторых банков возможны 12 октября с 03.00 до 07.00. Причина возможных сбоев — проведение технологических работ в Банковском процессинговом центре.
Предупреждение касается карточек, подключенных к Банковскому процессинговому центру, с которым работают ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «Франсабанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».
— В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра, —
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Причина возможных сбоев - проведение технологических работ в Банковском процессинговом центре.
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