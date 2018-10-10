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Ипэшники возвращаются на торговые места? В Беларуси выросла заполняемость рынков и ТЦ
11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест
Несмотря на
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Но хотя заполняемость рынков и ТЦ растет, до
Данные: Белстат
Места в торговых центрах традиционно заполняются активнее — самая большая разбежка между ТЦ и рынками была зафиксирована на 1 января этого года, она составила 12,4%.
Данные: Белстат
Лучше всего заполнены рынки в Минске и Могилевской области. Хуже всего обстоят дела в Брестской области — отставание от лидера составляет 19,9%.
Данные: Белстат
Ситуация с торговыми центрами кардинально отличается: лучший показатель в Гродненской области, а худший — в Витебской.
Данные: Белстат
Предприниматель: «Тенденция обратная — люди все чаще уходят в сферу услуг»
Витебская предпринимательница Ирина Яскевич, которая принимает участие в обсуждении проблем ИП на площадке при Минэкономики, считает, что повышающаяся заполняемость рынков и торговых центров «еще не говорит о росте числа ипэшников-торговцев». По ее мнению, тенденция обратная — люди все чаще уходят в сферу услуг.
— Например, раньше в нашем торговом центре было три точки с ремонтом одежды, а сейчас — пять или шесть, — объясняет она.
По словам женщины, нередки случаи, когда ипэшник присоединяет торговое место ушедшего соседа. В таком случае появляется возможность экономить на налоге, кассовом аппарате и всех отчетах, но можно разложить товар более красиво.
— Допустим, у нас шесть человек ушло, а на их место пришел один. Площадь осталась та же, но количество предпринимателей уменьшилось. Он стоял на шести квадратах, а теперь занимает 12. Площадь та же, но вместо двух человек остается один. Теперь на одной цепочке не должно висеть по 20 вещей.
Также женщина отмечает, что в последнее время она наблюдает особый интерес к торговым местам на рынке. Причина в том, что скоро к кассовым аппаратам будут подключены СКНО — средство контроля налогового органа. «Там (на рынках. — Прим. ред.) их пока не требуют, и это преимущество для предпринимателя. Это вроде как новшество, но несет дополнительные затраты», — поясняет Ирина.
Напомним, в Беларуси
При этом продолжает сокращаться число предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с началом этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%).
О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей
После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.
В то же время в этом году увеличивается количество ипэшников в таких сферах, как промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.
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Несмотря на опасения предпринимателей, заполняемость торговых мест на рынках и в торговых центрах растет. На 1 июля нынешнего года этот показатель составил 75,5%,...
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