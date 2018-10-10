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Брестская область на Форуме регионов подпишет соглашения с Бурятией и Калужской областью

11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская область на V Форуме регионов Беларуси и России подпишет соглашения о сотрудничестве с Бурятией и Калужской областью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59623.php

Брестская область на Форуме регионов подпишет соглашения с Бурятией и Калужской областью

Подписание межрегиональных документов состоится 12 октября. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях между Брестским областным исполнительным комитетом и правительством Республики Бурятия подпишут руководители регионов Анатолий Лис и Алексей Цыденов. Также будет заключена договоренность о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Брестским облисполкомом и правительством Калужской области. Документ соответственно подпишут заместитель председателя облисполкома Андрей Клец и первый заместитель губернатора российского региона Дмитрий Денисов.

Кроме того, на площадках форума запланирована встреча делегаций Брестской и Воронежской областей, на которой предполагается обсудить вопросы развития взаимного сотрудничества.

"При подготовке к форуму за июнь-сентябрь предприятия области подписали с резидентами России коммерческих контрактов на общую сумму около $58 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 115,3%. Непосредственно в Могилеве ожидается подписание соглашения между Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и российской компанией на 70 млн российских рублей. Предприятия управляющей компании холдинга "Концерн Брестмясомолпром" подпишут контракты на 350 млн российских рублей", - рассказал председатель комитета Михаил Баценко.

На региональной площадке представлен туристический потенциал Брестской области, свою продукцию презентуют Брестский мясокомбинат, "Савушкин продукт", "Берестейский пекарь", "Пинскдрев", "Полесье", "ПП Полесье", Малоритский консервноовощесушильный комбинат, Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", Брестский чулочный комбинат, Барановичский опытно-механический завод.

 
Теги: Могилев
 
 
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Брестская область на V Форуме регионов Беларуси и России подпишет соглашения о сотрудничестве с Бурятией и Калужской областью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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