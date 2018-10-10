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Разыскиваемую ляховичскую первокурсницу нашли в Минск

11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Розыск учащейся Ляховичского государственного аграрного колледжа Александры Мазуниной прекращен в связи с установлением ее местонахождения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59622.php

Разыскиваемую ляховичскую первокурсницу нашли в Минск

По словам правоохранителей, беглянку нашли в Минске.

Уроженка Солигорска 2002 года рождения пропала 15 сентября - ушла из общежития, где проживала, и с тех пор на связь не выходила. С заявлением в милицию обратился отец несовершеннолетней. Ляховичский районный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело.

Девушка в этом году поступила на первый курс Ляховичского аграрного колледжа, ранее она уже уходила из дома.

 
Теги: Минск
 
 
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Розыск учащейся Ляховичского государственного аграрного колледжа Александры Мазуниной прекращен в связи с установлением ее местонахождения, сообщили БЕЛТА в...
 
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