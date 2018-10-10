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Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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На данный момент в административно-бытовом корпусе завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Производится сдача корпуса в эксплуатацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

Продолжается монтаж инженерных сетей в производственном корпусе. На данный момент к завершению подходят работы по снабжению освещением, смонтирован и успешно испытан водопровод, смонтирована приточно-вытяжная вентиляция, на объекте работает система видеонаблюдения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

Также в производственных цехах завершены работы по укладке полимерного покрытия, монтаж полов в производственном корпусе полностью завершен. На финальном этапе находятся работы по котельной и ГРП, объект готовится к сдаче в эксплуатацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

На строящемся заводе продолжается установка ранее прибывшего оборудования, также прибыла финишная линия и водяные ванны для формирования АКБ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

На данный момент подходит к завершению монтаж миксеров, на завершающей стадии находятся работы по установке камер дозревания, которые предназначены для сушки и дозревания электродных пластин. Начат монтаж линии производства порошка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

Продолжаются работы по монтажу сборочных линий LaPneumatica Италия. Сборочные линии компании LaPneumatica максимально автоматизированы и это позволяет выполнять переналадку в минимальные сроки, что способствует увеличению производительности. Начат монтаж просечно-вытяжной линии Ateliers Roche (Франция), которая предназначена для выпуска решеток пластин различных типоразмеров, а также линии пастонамазки Accurate (Дания). Установка этого оборудования начата одновременно, чтобы произвести работы по синхронизации данных линий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59619.php

Административно-бытовой корпус завода АКБ под Брестом готовят к сдаче в эксплуатацию

Продолжается процесс получения справок о выполнении технических условий, выданных государственными организациями.

 
 
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На данный момент в административно-бытовом корпусе завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Производится сдача корпуса в эксплуатацию. ...
 
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