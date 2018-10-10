Созвездие мудрости: Плисская школа отметила 120-летний юбилей

Удивительный это дом — школа. Здесь все перемешалось: детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме есть радость и слезы, встречи и расставания. Школа живет интересной жизнью, и потому многие люди, однажды пришедшие в школу по зову сердца, никогда не покинут этот вечно кипящий страстями дом.

Накануне Дня учителя свой 120-летний юбилей отметило одно из старейших учреждений образования района — Плисская средняя школа имени В.А. Микулича.





В особой атмосфере праздника — теплой, искренней, доброй — собрались учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. С поздравлениями и подарками в школу приехали почетные гости: заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Татьяна Ипполитовна Грушевская, председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Лариса Всеволодовна Лапутько, директор Плисской детской музыкальной школы искусств Лариса Аркадьевна Журавлева, дочь известного государственного деятеля, Героя социалистического труда, имя которого носит Плисская школа, Алла Владимировна Микулич.

Открыл мероприятие школьный звонок, который вот уже 120 лет собирает в стенах Плисской школы учителей и учащихся. А школьный гимн в исполнении учащихся под руководством Елены Михайловны Васько внес во встречу нотку торжественности.





Много теплых слов звучало в этот день со сцены. Первой с праздником всех присутствующих поздравила директор школы Ирина Николаевна Зыль:

— В этом зале сегодня собрались те, кому этот праздник поистине дорог. Он дорог вам, уважаемые ветераны, потому что именно вы стояли у истоков создания этой школы, вы формировали устои, традиции, являлись тем поколением, на котором все это держалось. И этот опыт вы передали новому поколению учителей. Он дорог вам, дорогие учителя, потому что сегодня мы вместе с вами продолжаем то, что сделали наши ветераны, и, надо сказать, продолжаем достойно. И вам, уважаемые ветераны, можно нами гордиться. Сегодня Плисская школа занимает одну из лидирующих позиций в системе образования не только Смолевичского района, но и Минской области. Конечно, праздник дорог нашим гостям, которые приехали поздравить нас с юбилеем.

Ценность любой школы — ее учителя. Сегодня они — новаторы, они в курсе всех дел и событий. Они сильные, целеустремленные, идущие в ногу со временем и неизменно любящие своих учеников и дело, которому посвятили себя. В Плисской школе много талантливых и опытных педагогов, которые, как отметила Ирина Николаевна, лучшую часть своей жизни посвятили учительству. Им, учителям, которые проработали в Плисской школе более 30-ти лет, директор вручила Почетные грамоты. За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения были награждены Л.В. Белая, Л.М. Будилович, М.М. Волох, Т.И. Демидчик, В.К. Королик, В.М. Клемантович, С.М. Короленок, С.Н. Мартинкевич, Л.И. Переселяк, М.В. Савицкая, О.А. Силич, И.М. Тишковец, З.А. Тумилович.





Ни один День рождения не обходится без подарков. Так, подарочные сертификаты на приобретение оргтехники от председателя Смолевичского районного исполнительного комитета и начальника управления по образованию, спорту и туризму директору школы вручила Татьяна Ипполитовна Грушевская. Обращаясь к виновникам и гостям торжества, она отметила, что юбилей школы — это история. Это работа всего педагогического коллектива, это ее выпускники, которые прославляют Смолевичский район не только в Беларуси, но и за рубежом. Всем учителям Татьяна Ипполитовна пожелала здоровья, крепких нервов, которых требует работа, а также вдохновения.

Лидер профсоюзного педагогического движения Смолевиччины Лариса Всеволодовна Лапутько, присоединяясь к поздравлениям, добавила:

— Школа — это здание, а ее концепция и мощь — это вы, дорогие педагоги. У нас в стране много профессиональных праздников. Но, по моему убеждению, День учителя — самый главный, потому что ни одна профессия не состоялась без учителя. С праздником! Уверена: несмотря на свой почтенный возраст школа с годами будет только молодеть. Это становится ясно, стоит только взглянуть на молодые лица, которыми пополнился коллектив. Видя ваши умные лица и светящиеся глаза, я не сомневаюсь в том, что у Плисской школы — большое будущее.





В завершение своего выступления Лариса Всеволодовна вручила школе подарок от райкома профсоюза работников образования и науки — сертификат на приобретение канцтоваров. Кроме того, Почетной грамотой президиума Минского областного профсоюзного комитета работников образования и науки Лариса Всеволодовна наградила Т.Л. Черепанову.

Поздравить коллег с праздником пришел Владимир Михайлович Подберезко, который в свое время возглавлял данное учреждение образования. Он отметил, что за 120 лет школа прошла довольно сложный период развития. Сегодня она находится в красивом месте, территория вокруг школы облагорожена, в здании — красиво и уютно. А когда-то, сразу после «переезда» в это задние, много работы пришлось делать самим. Но самое важное, отметил Владимир Михайлович, это то, что здесь работали и работают замечательные педагоги. Молодому поколению Владимир Михайлович пожелал успехов, а ветеранам педагогического труда — не падать духом, всегда оставаясь молодыми.





Алла Владимировна Микулич — частый гость в Плисской школе. И, конечно, не удивительно, что она нашла время для того, чтобы приехать на юбилей школы, которая носит имя ее отца. Она поздравила педагогов с праздником и вручила школе подарок — книгу с автографом Петра Климука, первого космонавта Беларуси, дважды Героя Советского Союза, другом которого был ее отец Владимир Андреевич Микулич.





Поздравила коллег с праздником и директор Плисской детской музыкальной школы искусств Лариса Аркадьевна Журавлева:

— От имени всего педагогического коллектива Плисской детской музыкальной школы искусств я хочу поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Вы коллектив единомышленников, команда настоящих профессионалов — уже более 20-ти лет я не перестаю вам удивляться. Дорогие учителя, здоровья вам и побольше талантливых, умных, способных и добрых учеников!

На протяжении всего праздника виновников торжества и гостей праздника радовали творческими номерами Анастасия Ментюк, Злата Макшанцева, студия танца «RESPEKT», Виктория Юркевич, Ирина Петрашкевич, Анна Мацкевич и неподражаемая команда КВН «Улыбайся» Плисской СШ им.В.А. Микулича.

Красивым аккордом праздника стал именинный торт, свечи на котором задули Ирина Николаевна Зыль и Владимир Михайлович Подберезко.

Марина

МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках : моменты праздничного мероприятия, посвященного 120-летию Плисской средней школы им. В.А. Микулича.

Фото А.ВОЛОДЬКО.