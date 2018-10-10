"Все раздули". Александр Кокорин рассказал об инциденте с избиением чиновника

Российский футболист Александр Кокорин считает, что история с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака сильно преувеличена.



Reuters

«Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это… Я признал, что сожалею», — приводит слова Кокорина «Московский комсомолец» .

Отмечается, что футболист сидит в камере с двумя забулдыгами. Там душно и накурено.

Кокорин также заявил, что намерен продолжить футбольную карьеру.

«Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует. У меня ведь только один эпизод — со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с Мамаевым (позже стало известно, что полиция задержала также брата Александра Кирилла Кокорина и еще двух человек из их компании — „МК“). По крайней мере мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве», — сказал Кокорин, который также в шутку отметил, что «если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось».