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Чем опасна неадекватная самооценка

11.10.2018 16:48 — Разное | ProBusiness  
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Чем опасна неадекватная самооценка
Фото с сайта supercoolpics.com

Недавно мы писали, как распознать стресс и как бороться с ним. Сегодня, в продолжение темы, психолог Елена Солодкая расскажет, как связаны уровень стресса в работе и самооценка человека.

— Все мы хоть раз слышали фразу: «Все, что не убивает, делает нас сильнее». Но от чего зависит наша жизненная и бизнес-устойчивость? Разберемся.

Чем опасна неадекватная самооценка
Елена Солодкая
Психолог

Любая нерутинная рабочая задача — это стресс. Идет ли речь об изменениях внутри компании (уход и появление новых сотрудников, трансформация отделов и подразделений, технологий, ассортимента, материалов, качества и т.д.) или о внешних пертурбациях (резкие колебания курса, законодательные инициативы, серьезные социальные и политические инновации) — ко всему этому приходится адаптироваться и компании в целом, и каждому работнику в частности.

Мы уже писали, что бороться со стрессом можно двумя способами:

  • Изменить ситуацию
  • Измененить свою реакцию на нее.

В идеале имеет место и то, и другое. Обстоятельства — это продукт нашей активности, психологическое состояние людей — результат пребывания в определенной (долговременной или острой) ситуации. Так, внимательное отношение ко всем элементам технологического процесса приведет к тому, что производство будет функционировать без сбоев.

Но верно и обратное: налаженная работа компании снижает тревогу и беспокойство сотрудников, позволяет им сосредоточиться на решении текущих задач, получать удовольствие от работы. Таким образом, мы можем продуманно и целенаправленно влиять на обстоятельства лишь тогда, когда у нас хватает выдержки и осознанности, когда мы четко видим стратегическую цель (а не хаотично латаем спонтанно возникающие дыры), можем действовать поступательно и планомерно (а не пороть горячку), способны замечать и использовать максимальное количество ресурсов — своих внутренних психологических и из среды.

Вот как раз о них — психологических ресурсах — мы сегодня и поговорим.

Личностные детерминанты

Выделяют ряд так называемых личностных детерминант, которые определяют — какую именно копинг-стратегию (способ совладания со стрессом) мы изберем. Среди особенностей, влияющих на выбор стиля и стратегии поведения, называют:

  • Уровень самопринятия
  • Самооценку
  • Локус контроля
  • Степень тревожности
  • Возраст
  • Пол и его социальный коррелят — гендер
  • А также социальную компетентность, которая определяется, помимо прочего, принадлежностью к тому или иному социальному слою, опытом, приобретенным в семье, школе и т.д.
Чем опасна неадекватная самооценка
Фото с сайта koffkindom.ru

Второе понятие в этом списке — самооценка — на мой взгляд, одно из ключевых в череде возможных причин успеха или неудач (в жизни и бизнесе). Подозрение, что она чересчур занижена — часто встречающаяся причина обращения за психологической помощью. И действительно, адекватная самооценка — это основа спокойного и уверенного отношения к себе и, как следствие, к различным ситуациям (даже если они сложные и неожиданные — человек знает свои сильные и слабые стороны, знает, где можно рискнуть, а где — подстелить соломки).

Как самооценка влияет на нас

Что же такое самооценка? Это мнение человека о самом себе, оценка своих собственных качеств (достоинств, умений), определенная степень самоуважения и самопринятия, чувство личной ценности и компетентности (или, наоборот, ощущение никчемности и неумелости).

Выделяют заниженную, завышенную и адекватную самооценку. И какая бы она ни была, это достаточно устойчивое психическое образование, которое не меняется так легко, как, возможно, иногда бы хотелось.

Американский философ и психолог Уильям Джеймс, один из основателей прагматизма, придумал следующую формулу:

Самооценка = успех ÷ уровень притязаний.

Под последним понимается степень трудности задач, которые человек считает приемлемым перед собой ставить. Чем сложнее задачи, тем выше уровень притязания. Соответственно, для укрепления и роста самооценки необходимо, чтобы всем этим задачам-притязаниям сопутствовал успех, т.е. задуманное — выполнялось, намеченное — реализовывалось, запущенные процессы приносили результат.

И тут мы подходим, пожалуй, к самому важному качеству самооценки — ее адекватности. Если человек оценивает свои способности нереалистично (завышено или занижено), то ему будет сложно правильно соотнести свои силы с различными задачами и требованиями окружающей среды. Соответственно, ему сложно будет достичь успеха, так как в итоге он поймет, что решал тривиальные задачи, и его выигрыш ничтожен, или, наоборот, что он многое поставит на карту, но полученные дивиденды затрат не окупят.

Чем опасна неадекватная самооценка
Фото с сайта casinoz.biz

Таким образом, неадекватность самооценки может привести к нереалистичным (завышенным или заниженным) притязаниям, что означает выбор слишком трудных или легких целей. В любом случае это приводит к возникновению стрессовой ситуации (т.е. сама ситуация может и не содержать в себе ничего объективно угрожающего, но вот ее субъективное проживание будет связано с ощущениями тревоги, неуверенности в своих силах, паническим настроением и, как следствие, некритичностью в оценке достигнутого, ошибочностью в прогнозах и т.п.).

Понятно, что как бы вы к себе ни относились, резкое изменение ситуации (стресс) вызывает естественную мобилизацию сил. Но есть важное отличие.

Человек с адекватной самооценкой знает предел своих способностей, сильные и слабые стороны. И поэтому грамотно направляет и распределяет силы — не ставит перед собой невыполнимых задач, радуется посильному (!) успеху, не стесняется обратиться за помощью.

Если же самооценка неадекватна, то сложность ситуации возрастает в разы. Мобилизация внутренних сил происходит, только вот оцениваются они неправильно, и результат получается совсем не тот, на который человек рассчитывал.

Например, если вы с детства усвоили, что сильные люди решают проблемы исключительно самостоятельно, а в помощи нуждаются только слабаки, то в каком-то новом, совершенно непредвиденном для вас случае привычно будете требовать от себя немедленного и успешного решения проблемы. Вы будете нагнетать количество своего возбуждения, применять испытанные средства, но это не будет приводить к решению проблемы. Точнее, наоборот, проблема обострится, так как вырастет уровень тревоги, и трезво оценить ситуацию станет еще сложнее.

Примерно то же произойдет, если вы с детства усвоили: я слабый человек и без посторонней помощи практически ни с чем справиться не могу. Так же будут возрастать тревога и возбуждение, и так же это не даст желаемого результата — из-за того, что энергия будет направляться не на прямое решение ситуации, а распылится на поиск поддержки.

Что можно посоветовать?

Безусловно, знание своих сильных и слабых сторон важно для любого человека, а для бизнесмена особенно. Кроме того, это знание должно быть встроено в цепочку поведенческих алгоритмов, автоматически воспроизводимых и в стрессовых условиях.

Поясню на примере. Вы — руководитель отдела,  у вас планируются важные переговоры. Но общение — не ваш конек. В случае неадекватной самооценки возьмете процесс переговоров на себя и, скорее всего, они будут неуспешными.

При адекватной самооценке возможны следующие действия:

1. Вы заранее, зная свою характерологическую особенность, позаботились о наличии в компании достаточного количества квалифицированных менеджеров, способных решить эти задачи.

2. Вы работали над собой и готовы в сложившейся ситуации спокойно и уверенно применить свои новые навыки и знания. Работа над собой подразумевает: признать существование у себя проблемы, самостоятельно или с помощью специалиста выявить ее причину, определить, как ее устранить и опробовать эти способы в безопасной нестрессовой обстановке, откорректировать, почувствовать эффективность и принять на вооружение.

Можно ли сформировать адекватную самооценку? Да, но для этого вам нужна корректная обратной связь — от коллег, начальства, в семье. То есть если вы плохой переговорщик и сами не понимаете этого, вам это должен кто-то сказать, причем эту оценку вы должны уважать и принимать. Но если вы чувствуете, что часто ошибаетесь в оценке своих сил (не важно в какую сторону), то лучше обратиться за помощью к специалисту.

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Недавно мы писали, как распознать стресс и как бороться с ним. Сегодня, в продолжение темы, психолог Елена Солодкая расскажет, как связаны уровень стресса в работе и...
 
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