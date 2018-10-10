Невероятная история любви канадца и белоруски. Он видел ее только во сне, а встретились через 50 лет

Рэгіянальная газета ». Об одной из таких удивительных историй пишет «».





Представьте, 10-летнему мальчику Джону из Канады снятся странные сны, он все записывает в дневнике. Сны о девочке, которая родилась в Советском Союзе. Он знает дату, когда она родилась, ее имя — Таня и то, что она будет его женой.





Долгие годы он думает об этой маленькой девочке, часто видит ее во сне и рисует, как она выглядит. Мальчик рассказывает об этом друзьям и показывает им свои рисунки. Они смеются и думают, что он сходит с ума.





В это же время в Советском Союзе семилетняя девочка Таня думает, за кого бы хотела выйти замуж. Ей кажется, что он обязательно должен быть старше ее на 10 лет и что он живет где-то очень далеко.





История знакомства





Недавно моя знакомая Татьяна из Молодечно рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем. В эту историю даже трудно поверить. Она после неудачного первого брака жила с сыном и родителями. Как-то решила зайти на сайт знакомств и оставила там свои данные.





Спустя какое-то время отозвался мужчина из Канады Джон. С ним завязалась переписка, которая с течением времени переросла в брак, который зарегистрировали 21 июня 2017 года.





— Когда первый раз увидела его, — рассказывает Татьяна, — у меня что-то екнуло в груди, и я поняла, что это тот человек, которого долго ждала. Мне показалось, что мы были знакомы всегда. Такое же ощущение было и у Джона. Но он почувствовал это намного раньше, еще во время разговоров по скайпу. Поэтому решил немедленно ехать в Беларусь.





— Когда сообщил своим друзьям, что еду в Беларусь, — те удивленно посмотрели на меня и сказали, что я сошел с ума. Они думали, что больше не увидят меня, говорили, что окажусь в придорожной канаве, как только выйду из самолета, — с улыбкой рассказывает Джон. — Но сразу по приезде только штраф получил за превышение скорости. И еще бы один получил, но остановил милиционер со знанием английского языка. И мы договорились.





Удивительно, но его друзья из Канады до сих пор думают, что по-прежнему существует Советский Союз, что Беларусь — это часть России.

#1#





Таня и Татьяна — одно и то же имя





Первый раз Джон прилетел в Молодечно, чтобы вступить в брак. Он пробыл здесь пять месяцев.





— В тот мой приезд, уже после того? как поженились, однажды я узнал, что Татьяна и Таня — это одно и то же имя. Хотя в Канаде — это имена разные, — продолжает свой рассказ Джон. — Я же познакомился с Татьяной, в паспорте она тоже записана как Татьяна, а дома слышу, как ее зовут Таня.





И тут мне вспомнились сны, которые видел в детстве. Я не мог не записать их тогда, ведь все так реально представлялось и не отпускало на протяжении нескольких лет. Вскоре после возвращения в Канаду, продавая родительский дом, нашел те записи и сразу выслал Татьяне.





Подарок на Рождество





— Это тебе подарок на Рождество, — написал Джон.





Таня, получив такое послание, была в шоке.





— Увидев эти листки бумаги, я была настолько поражена и удивлена, что не могла долго прийти в себя, — рассказывает Татьяна. — Самый первый датирован 12 декабря 1965 года, когда Джону было 10 лет. Он пишет, что ему приснился сон о том, что именно в этот день в Советском Союзе родилась девочка по имени Таня, которая станет его женой.





Именно в этот день, 12 декабря 1965 года, родилась я.





Позже, в ноябре 1969 года, появляется такая запись в его дневнике: «У меня было много снов о Тане. Теперь ей, должно быть, четыре года».





Тогда-то Джон рассказал о своих снах другу, который, услышав это, назвал его ненормальным.





В 19 лет простым карандашом Джон снова рисует свою мечту — девочку Таню с косичками из Советского Союза. Рядом с рисунком подпись: «Моя сладкая девочка Таня из Советского Союза, год 74-й, Джон».





Когда Татьяна показала свою детскую фотографию, то его рисунок и ее фотоснимок настолько оказались похожи, что это просто чудо.













— Я диву даюсь, как такое могло получиться. У меня как раз в то время были такие же косички, была любимая блузка с воротничком и жабо, меня зовут Таня и я тогда жила в Советском Союзе, — продолжает Татьяна.





Чтобы убедиться, не розыгрыш ли это, журналисты решили проверить Джона. Но он показал один из рисунков, сделанный на бумаге, которую используют, когда делают энцефалограмму мозга. Отец его работал врачом, вот сын и использовал некоторые такие листки для своих целей. Видно, что листки выцветшие от времени, что это не подделка, а действительно записи того времени.





В одной из записей 17-летний юноша отчаивается: пусть девочка Таня из Советского Союза будет его женой, но как же он найдет ее?





В 1980 году Тане было 15 лет, и она уже была красивой девушкой. А Джону 25. Сравните рисунок и фотографию.













Татьяна уезжает жить в Канаду





В конце нашей беседы Джон сказал:





— Много лет прошло, прежде чем мы встретили друг друга. И какое счастье, что мы сейчас вместе. Я специально своими руками построил добротный дом, в котором мы будем жить в Канаде.





Жаль, что прекрасная женщина, замечательный музыкальный педагог уезжает. Но, видимо, у судьбы свои планы на дальнейшую Танину жизнь. Пусть этой влюбленной паре повезет в жизни так же, как судьба помогла им встретиться.





Какой вывод здесь можно сделать? Мы еще многого не знаем об этом мире. Но с каждым разом занавес приоткрывается все больше и больше.





Загадывайте желания — и они обязательно сбудутся. И если желание сильное, то судьба придет тебе на помощь, чтобы оно исполнилось, ведь в нашем мире, оказывается, нет ничего невозможного.