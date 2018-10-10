Идеология «Спутника и Погрома» балансировала на грани крайнего российского империализма и фашизма. Авторы пропагандировали идею «Великой России», отказывая в праве на существование государствам, граничащим с современной Россией.





В начале 2017 года сайт был заблокирован в Беларуси после экспертизы на наличие экстремизма в текстах, еще раньше его постоянный автор «по Беларуси» Кирилл Аверьянов был лишен белорусского гражданства, ему запрещен въезд в нашу страну.









Типичная заставка на сайте





Запретительными мерами на деятельность сайта реагировали власти Казахстана. Неожиданно в 2017 году «Спутник и Погром» был заблокирован и в России, после чего аудитория сайта резко сократилась.





А американские администраторы расчетной системы, через которую «СиП» получал пожертвования, и ее отключили. Таким образом, сайт стал неокупаемым и непосещаемым.





Теперь его редакторы обещают создать площадку для политических обсуждений «без лезущих в диалог гебистов и евреистов».





В своем прощальном письме редакторы сайта ставят себе в заслугу, что с подачи сайта на «курорты Донбасса» поехало по крайней мере 300 их читателей.



