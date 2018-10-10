﻿ Закрывается рупор русского шовинизма "Спутник и Погром". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закрывается рупор русского шовинизма "Спутник и Погром"

11.10.2018 16:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сайт «Спутник и Погром» закрывается, об этом официально объявила его команда.

Идеология «Спутника и Погрома» балансировала на грани крайнего российского империализма и фашизма. Авторы пропагандировали идею «Великой России», отказывая в праве на существование государствам, граничащим с современной Россией.

В начале 2017 года сайт был заблокирован в Беларуси после экспертизы на наличие экстремизма в текстах, еще раньше его постоянный автор «по Беларуси» Кирилл Аверьянов был лишен белорусского гражданства, ему запрещен въезд в нашу страну.


Типичная заставка на сайте

Запретительными мерами на деятельность сайта реагировали власти Казахстана. Неожиданно в 2017 году «Спутник и Погром» был заблокирован и в России, после чего аудитория сайта резко сократилась. 

А американские администраторы расчетной системы, через которую «СиП» получал пожертвования, и ее отключили. Таким образом, сайт стал неокупаемым и непосещаемым.

Теперь его редакторы обещают создать площадку для политических обсуждений «без лезущих в диалог гебистов и евреистов».

В своем прощальном письме редакторы сайта ставят себе в заслугу, что с подачи сайта на «курорты Донбасса» поехало по крайней мере 300 их читателей.


 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайт «Спутник и Погром» закрывается, об этом официально объявила его команда.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАСЕ с подачи Литвы призывает Минск не выдавать лицензию БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика