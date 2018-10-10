﻿ Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью

11.10.2018 15:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на источники.

Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью
"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 

1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 

2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году", - заявил он.

Сейчас ожидается официальное объявление от Священного Синода. 

Напомним, с 9 по 11 октября в Стамбуле проходило заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривался вопрос утверждения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Заседание проходило за закрытыми дверями. 

Автокефалия для Украинской Православной Церкви: история вопроса 

Киевский Патриархат ожидает признания автокефалии со стороны Константинопольской церкви, к которой в статусе митрополии Украинской церковь принадлежала с 988 до 1686 года. 

Согласно позиции УПЦ КП, созданный в 1589 Московский патриархат не имеет права претендовать на звание церкви-матери по отношению к УПЦ, основанной в 988 г. В то же время такое признание отрицает и противостоит ему Русская православная церковь и подчиненная ей УПЦ Московского патриархата. 

В 2016 году Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. В этом обращении ВРУ просила Вселенского патриарха признать недействительным акт 1686 г., которым Киевская митрополия присоединялась к Московскому патриархату и выдать Томос об автокефалии православной церкви в Украине. 

22 апреля обращение было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата. 

Позиция РПЦ о предоставлении Украине автокефалии 

Предоставление автокефалии Украинской церкви значительно ослабит влияние Русской православной церкви в мире, поэтому Россия всеми средствами старается этого не допустить. Вселенский патриарх создал комиссию из трех митрополитов, которые объезжали поместные церкви и информировали о своих намерениях. 

В то же время, Москва рассылала по всем тем же церквях своих представителей, агитировавших против Вселенского патриарха. 

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. 

В случае предоставления Томоса, церковь Московского патриархата будет признана как церковь, которая является представителем иностранных иерархов в Украине. Поэтому Москва заявляет об очередном «расколе» в украинском обществе. 

РПЦ пугает украинцев кровопролитием в случае предоставления Украине автокефалии. Там считают, что сторонники русской церкви в Украине будут защищать монастыри. В Кремле заявили, что обеспокоены в связи с предоставлением автокефалии православной церкви в Украине и выступают за «сохранение единства православного мира». 

Конфликт между РПЦ и Константинополем 

В РПЦ угрожают разорвать отношения со Вселенским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. 

РПЦ считает, что Константинополь действует вне рамок "канонического поля". Мало того, РПЦ не будет участвовать в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат. Российский патриарх Кирилл больше не будет молиться за здоровье константинопольского коллеги Варфаломия. 

Кто может возглавить поместную Украинскую Православную Церковь 

Одним из возможных способов предоставления автокефалии должно быть предварительное объединение православных церквей Украины, а именно УАПЦ, УПЦ КП и части УПЦ МП и избрание предстоятеля единой поместной православной церкви Украины. 

После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха. Киевский патриархат после томоса намерен выдвигать кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля. 

"Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним за опытом и качествами как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - сказал представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря). 

Он добавил, что до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никого другого не предлагали.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Украинской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 в Малайзии: пять камер на один смартфон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика