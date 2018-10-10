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Девять лет воли не видать: белорус получил в России срок за сбыт наркотиков

11.10.2018 15:32 — Разное | Партизан  
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Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Беларуси.


фото носит иллюстративный характер

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимый в ноябре 2017 года прибыл в Нефтеюганск с целью распространения наркотических средств на территории города. В его распоряжении была партия наркотиков, которые он намеревался распространять путем «закладок». 

Правда, развернутся ему не дали сотрудники полиции -- у задержанного белоруса они  изъяли наркотические средства общей массой более 2,5 кг.

Приговором суда гражданину Беларуси назначено наказание  в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


 
 
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Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Беларуси.
 
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