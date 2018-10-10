Девять лет воли не видать: белорус получил в России срок за сбыт наркотиков

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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).





Судом установлено, что подсудимый в ноябре 2017 года прибыл в Нефтеюганск с целью распространения наркотических средств на территории города. В его распоряжении была партия наркотиков, которые он намеревался распространять путем «закладок».





Правда, развернутся ему не дали сотрудники полиции -- у задержанного белоруса они изъяли наркотические средства общей массой более 2,5 кг.





Приговором суда гражданину Беларуси назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



