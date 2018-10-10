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Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве

11.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Проходит она в рамках V Форума  регионов Беларуси и России. Торжественное открытие выставки-ярмарки ремесел состоялось на главной сценической площадке – возле кинотеатра «Родина». 

Свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы всех регионов Беларуси, а также 16-ти регионов Российской Федерации. Среди них и представители Гродненщины.  В презентации туристического потенциала сделан акцент на оздоровительном туризме. О возможностях оздоровления на Гродненщине гостям форума рассказывают представители санаториев «Озерный», «Жемчужина» и «Энергетик». 

Экспозиция выставки-ярмарки ремесел  разместилась на трех улицах: «Белорусская», «Сябрына творчасці і майстэрства», «Русская». В рамках национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, состязательные соревнования и другие мероприятия.  

Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
 

– На площадке Гродненской области на выставке-ярмарке – живая река людей, чувствуется настоящий праздник, – поделился впечатлениями начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. – Люди активно интересуются туристическим потенциалом нашего региона. Много вопросов по Августовскому каналу, для кого-то в новинку, что на Гродненщине есть такой прекрасный туристический объект, кто-то хочет узнать о новых возможностях для туризма. На выставке слились воедино презентация потенциала промышленности, культуры и туризма, что позволяет масштабно рассказать о нашем регионе.  Вскоре начнется заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Коми Российской Федерации и Республики Беларусь, где в ряду других вопросов будет обсуждаться и использование туристического потенциала регионов. 

Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
 

Тематика культурной программы нашего региона – «Гродненщина – земля королей и замков».  На форуме представлено историко-культурное, нематериальное наследие принеманского края.  Гости форума смогут  узнать о значимых историко-культурных мероприятиях Гродненщины, таких как фестивали «Гольшанский замок», «Сморгонские баранки» и других, принять участие в мастер-классах.  В программе театрализованные представления с элементами исторических событий, презентации средневековой замковой культуры. Здесь также можно увидеть традиционную для нашего края писанку, Слонимские и Волковысские караваи. Выступят известные коллективы Гродненщины, среди них народный вокальный ансамбль  песни «Славяночка», народное любительское объединение «Чаровницы-каравайницы», театр миниатюр Кревского Дома культуры Сморгонского района «Веселый калейдоскоп», театр исторических миниатюр Гольшанского центра культуры, народный ансамбль песни и танца «Свитязь» , клуб славянских единоборств "Аридан", исполнители колледжа искусств и другие. 

Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
Выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» открылась в Могилеве
 
 

 
 
 
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Проходит она в рамках V Форума регионов Беларуси и России. Торжественное открытие выставки-ярмарки ремесел состоялось на главной сценической площадке – возле...
 
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