"Пока только расходы". Как в Беларуси выращивают осеннюю клубнику и легко ли на ней заработать

В Беларуси клубникой никого не удивишь. Однако еще несколько лет назад отечественные ягоды исчезали с прилавков, как только заканчивался сезон — в конце июня. Теперь же белорусскую клубнику без труда можно купить на рынке и в октябре. Правда, цена значительно выше, чем в сезон, — от 5 до 12 рублей за килограмм. FINANCE.TUT.BY побывал на ферме, где выращивают осеннюю клубнику, узнал, прибыльное ли это дело и почему осенние ягоды на рынке такие дорогие.





«Работаю всего 3 года, еще не перекрыл расходы»

Клубничные плантации фермерского хозяйства «ЮрексПлант» находятся под Малоритой. Их владелец — Юрий Козырев, он занимается выращиванием и обычной, то есть летней, клубники, и ремонтантной. Клубничное хозяйство появилось у него всего 3 года назад, но фермер уже добился неплохих результатов.

— Раньше я занимался торговлей, у меня была своя фирма, — рассказывает глава фермерского хозяйства «ЮрексПлант» Юрий Козырев. — А потом что-то к земле потянуло. Решил заняться малиной, но потом понял, что выращивать ее сейчас бессмысленно: рынок переполнен, невыгодно. Сбыт слабый, цена низкая. Сперва ее покупали по 3 рубля за килограмм, потом по 2. Предлагали даже 1 рубль. Но мне работнику за сбор килограмма малины нужно 1 рубль заплатить, 40 копеек за тару для ягод, плюс подкормки, лекарства и так далее. А работы с ней сколько? Выходит, что продать я должен по рублю, а затраты на каждый килограмм 1,5 рубля минимум.

Работать себе в убыток не будешь, поэтому Юрий решил попробовать себя в выращивании и продаже клубники. Говорит, что ему эти ягоды больше нравятся.





— Приехали вы поздновато, клубнику уже прихватил первый мороз, — говорит фермер, показывая свои владения. — Ночью уже температура опускалась до минус 4, на траве иней был.

Но, несмотря на заморозки, клубничная плантация все еще в цвету и на кустиках висят крупные красные ягоды. К слову, очень непривычно идти в теплой куртке и сапогах, когда половина деревьев уже без листьев, между рядами клубники со спелыми ягодами.

— Эти цветы в завязь уже не пойдут, видите, от мороза почернели серединки, — поясняет Юрий. — Последние ягоды соберем и будем уже поле к зиме готовить. Ремонтантная клубника начинает плодоносить чуть раньше, чем обычная, — в конце мая. И ягоды можно собирать аж до первых заморозков. И даже минус пару градусов она выдерживает. То есть если осень теплая, то ягоды будут и до ноября. А если выращивать ее в теплице, то будешь собирать урожай круглый год. У нее есть 4 пика плодоношения.

На участке, где сейчас раскинулись клубничные поля, был, можно сказать, лес — пни и кусты. Первый год фермер пытался выработать хоть какую-то землю, чтобы что-то посадить. Сейчас у него уже растет 2 гектара ремонтантной клубники.

— В этом году планирую еще 2,5 гектара ремонтантной посадить, землю для этого уже подготовил. На следующий год будет около 5 гектаров. А вон там у меня летняя клубника растет, — говорит фермер, показывая рукой на густо засаженное зеленое поле. — Сейчас работники пропалывают ее, готовят к зиме.

По словам Юрия, за этот сезон с участка 9 гектаров — столько у него летней клубники, он собрал больше 50 тонн ягод. Поставлял он их в Минск и Брест.

— Этот год был урожайным. Перекупщики давали от 1 до 2,5 рубля за килограмм ягод. Меньше чем по рублю я не продавал, — признается фермер.





Можно примерно прикинуть, сколько принесла летняя клубника. Средняя цена килограмма, если продавать за 1 — 2,5 рубля, получается 1,75 рубля. Эту сумму умножаем на 50 тонн. Получается 87,5 тысячи рублей.

— Если говорить о ремонтантной клубнике, то ее собирали с мая через день по 300 килограммов. Последний раз — это уже в октябре, получилось меньше — 70 килограммов, — считает владелец клубничного хозяйства. — Летом мы сортировали клубнику на 2 калибра — до 1,5 сантиметра и от 1,5 сантиметра. Килограмм продавали по 3−4 рубля. Ближе к осени стали снимать всю, без сортировки. Килограмм продаем по 5 рублей. Это уже продавец на рынке сортирует и продает что-то дороже, что-то дешевле.

Фермер говорит, что не в курсе, по каким ценам его ягоды продают на столичной Комаровке, "это ему неважно".

— Спрос на ягоды есть — это главное, — подчеркивает Юрий. — Сейчас много желающих покупать у меня клубнику. Но я работаю только с одной женщиной пока, потому что у меня объемы производства еще небольшие.





Иногда фермер даже сам доставляет свой товар покупателю. «Если постоянные клиенты, то организуем доставку. Сейчас в Минск доставляем», — рассказывает хозяин фермы.

Юрий говорит, что ему пока трудно сказать, насколько прибыльны выращивание и продажа клубники.

— Я всего 3 года работаю, еще не перекрыл вложения. У меня пока только расходы. Но дальше, надеюсь, будет лучше, — говорит фермер с оптимизмом. — Когда я влез в это дело, то не совсем представлял, что это такое, опыта совсем не было. Но теперь уже и литературы начитался, весь интернет перелопатил, опыта набрался. Знаю, что нужно, чтобы клубника хорошо плодоносила, давала красивые и вкусные ягоды.

«У меня земли много — 73 гектара, и планы на нее, как у Наполеона»

«Саженцы клубники ремонтантных сортов очень дорогие. Кроме того, эти растения довольно капризны», — рассказывает нам Юрий.





— Разводить ее тяжело, она плохо дает усы. Хотелось бы, конечно, сразу все засадить клубникой, но я не могу столько денег вложить, чтобы все сделать. Поэтому потихоньку развиваюсь, — констатирует фермер. — Поскольку растения постоянно плодоносят, они требуют и подкормки, и обработки от болезней. А это все деньги. На один гектар лекарство стоит около 100 долларов — это на одну обработку. А они нужны каждую неделю.

Считаем. Работы начинаются с марта и заканчиваются в октябре, то есть обрабатывать нужно примерно 8 месяцев. На обработку одного гектара на весь сезон нужно 3200 долларов — это почти 6,9 тысячи рублей. А летнюю тоже обрабатывать нужно. Получается почти на 12 га, которые есть у Юрия, нужно больше 38 тысяч долларов, или 81,5тысячи рублей. И это только на одно лекарство.

— Клубника — это не то, что посадил, собрал и забыл, — говорит фермер. — И это еще далеко не весь список затрат. Будем клубнику накрывать спанбондом, междурядье соломой выстелим. Но и машина, которая солому укладывает, и та, что спанбондом укрывает, стоит денег. И сам спанбонд недешевый. У меня пока есть только на 2 гектара, весною клубнику накрывал, чтобы раньше созрела.





Несмотря на все трудности, Юрий настроен очень оптимистично.

— У меня земли много — 73 гектара, и планы на нее, как у Наполеона. Минимум 40 гектаров хочу занять ремонтантной клубникой. А в будущем хочу посадить еще и голубику — есть участок, где ничего, кроме нее, расти не будет. Но это потом. Сейчас — упор на клубнику. Построить теплицы хочу, чтобы постоянно снабжать Минск и Брест своей клубникой, без химии.

Сам Юрий живет в Бресте, но свои владения фермер посещает каждый день.

— Сейчас я тракторист, и другую работу делаю, то есть не сижу сложа руки, — рассказывает фермер. — У меня есть 4 постоянных работника. Они выполняют все необходимые работы — прополку, рассадку, подкормку растений и сбор ягод. В сезон, когда нужно больше людей на сбор ягод, нанимаю по договору подряда.





Юрий не скрывает, сколько платит работникам.

— Люди на зарплату не жалуются. Рабочий день у нас с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед, — продолжает Юрий. — В среднем в день они зарабатывают 20 рублей — 2,5 рубля час. То есть в месяц это 500−600 рублей. Когда идет сбор клубники, оплата работников зависит от килограммов. Некоторые и 80 рублей в день, и 100 рублей зарабатывают.

— Юрий Владимирович нас зарплатой не обижает, — подтверждает слова фермера одна из работников. — Но и мы работы не боимся, стараемся выполнять все добросовестно.

Кстати про обед. Возле поля есть небольшая бытовка, там можно приготовить — есть газ. Можно погреться, если холодно, оставить вещи.

— У нас работает девушка Татьяна, она предложила готовить обед на всех работников, — говорит фермер. — А когда хорошая погода, еда готовится на костре возле бытовки — и уха, и картошка с мясом.





Фермер говорит, что на прополке и рассадке усов работа не закончится.

— Зимой мы тоже не сидим без дела, готовимся к следующему сезону — технику нужно перебрать. Летом пользуешься — зимой ремонтируешь. Да и сколько той зимы. Мы закончим с морозами, пока уберем траву, сделаем ровненькие дорожки. А 1 марта мы уже снова приходим сюда и накрываем клубнику, чтобы раньше созрела.

Мы попробовали ремонтантную клубнику, выращенную Юрием. Первое, что хочется сказать, — ягоды очень красивые. Они более плотные, чем летом, дольше хранятся. Вкус — вещь субъективная, но лично нам он понравился. А вот аромат все-таки не такой насыщенный, как у летней.

«Буду возить клубнику, пока будут фермеры предлагать»

Интересно, а почем белорусскую осеннюю клубнику продают на рынке и есть ли на ягоды спрос?





На столичной Комаровке нашу клубнику продают в десятке мест. Кто-то стаканчиками, кто-то маленькими ведерками, у некоторых ягоды насыпаны горками на столы, и ими торгуют на вес. Цены за килограмм начинаются от 5 рублей, но ягоды мелкие и в земле. За 7,5 — 9 рублей можно купить симпатичные ягоды среднего размера. По 10−12 рублей продают крупную, отборную клубнику. То есть можно прикинуть, сколько процентов накрутки идет, если допустить, что ягоды всем продают по 5 рублей за кило. Кстати, в мае цены на первую белорусскую клубнику начинались от 15 рублей.

— Откуда ягоды у вас? — интересуюсь у молодого продавца.

— Дрогичинские, — ответила девушка.





Еще мы нашли ягоды из Пинска и Гродненской области. Некоторые продавцы не хотят признаваться, из какого конкретно населенного пункта привезен товар.

Продавцы говорят, что спрос на клубнику есть. Причем берут и ту, что подороже, и ту, что подешевле. При нас несколько человек купили по килограмму.

— У меня осталась сегодня пара кило по 7,5 рубля, остальную разобрали, — рассказывает один из торговцев. — Я не сам ягоды выращиваю, перекупаю. Буду возить их, пока будут фермеры предлагать.